Nordestino é o mais planejado e afetivo do país na hora presentear, aponta estudo

Ao contrário do resto do Brasil, o presente para o nordestino é planejado com até meses de antecedência, valorizando a intenção

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:39

Nordeste é a região mais intencional na escolha de presente Crédito: Freepik

Os nordestinos são os mais intencionados, planejados e afetivos do país na hora de comprar presentes para seus entes queridos. É o que aponta uma pesquisa inédita da Natura e do Grupo Consumoteca, intitulada “A Nova Arquitetura do Afeto: o presente e as relações no Brasil”. De modo geral, o estudo indica que o presente físico é o “ativo de vínculo” mais valioso para resgatar conexões perdidas, superando alternativas de baixo esforço, como a transferência bancária via PIX.

O levantamento foi realizado com 1.296 entrevistados nas cinco regiões do país. Como resultado, a pesquisa concluiu que, no Nordeste, presentear é um gesto de carinho profundamente valorizado e planejado com até meses de antecedência, liderando o ranking nacional de organização na compra, com 14%, quase o dobro da média nacional.

Os nordestinos também são os que menos sofrem com a falta de ideias para presentear: apenas 36% relatam essa dificuldade, o menor índice do país. O dado aponta para uma lógica mais afetiva e ritualizada da troca, em que pensar no presente já é parte do cuidado. No Brasil como um todo, a realidade é diferente: metade dos entrevistados vê na falta de ideias o principal obstáculo para ser um bom presenteador.