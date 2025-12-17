Fiscalização retira 430 kg de comida podre e vencida do comércio de cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 22:36
Uma operação da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) retirou, nesta quarta-feira (17), ao menos 430 kg de alimentos estragados e vencidos de estabelecimentos comerciais em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.
Um dos itens apreendidos em maior quantidade foi a carne. Em um açougue no bairro Vila Serrana, foram encontrados 80 quilos de carne em estado de putrefação, imprópria para consumo.
Vigilância Sanitária em Vitória da Conquista
O material apreendido foi retirado de circulação e encaminhado para descarte seguro no aterro sanitário municipal. Segundo a Visa, alguns alimentos possuíam prazo de validade expirado e outros estavam estragados; no entanto, continuavam expostos à venda em restaurantes e supermercados da cidade.
Apesar da gravidade das infrações e de alguns estabelecimentos estarem operando sem alvará sanitário, não houve interdições imediatas. Durante a operação, a Vigilância Sanitária lavrou:
A recomendação aos consumidores é que fiquem atentos à cor, ao odor e ao prazo de validade dos produtos, além de verificar se o estabelecimento possui o selo de vistoria da Vigilância Sanitária. As denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal, pelo telefone (77) 3229-3480, pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br.