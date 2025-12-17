Acesse sua conta
Fiscalização retira 430 kg de comida podre e vencida do comércio de cidade baiana

Cerca de 80 kg de carne podre foram encontrados em um açougue

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 22:36

Vigilância Sanitária apreende 430 kg de alimentos impróprios para consumo
Vigilância Sanitária apreende 430 kg de alimentos impróprios para consumo

Uma operação da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) retirou, nesta quarta-feira (17), ao menos 430 kg de alimentos estragados e vencidos de estabelecimentos comerciais em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Um dos itens apreendidos em maior quantidade foi a carne. Em um açougue no bairro Vila Serrana, foram encontrados 80 quilos de carne em estado de putrefação, imprópria para consumo.

O material apreendido foi retirado de circulação e encaminhado para descarte seguro no aterro sanitário municipal. Segundo a Visa, alguns alimentos possuíam prazo de validade expirado e outros estavam estragados; no entanto, continuavam expostos à venda em restaurantes e supermercados da cidade.

Apesar da gravidade das infrações e de alguns estabelecimentos estarem operando sem alvará sanitário, não houve interdições imediatas. Durante a operação, a Vigilância Sanitária lavrou:

  • termos de apreensão e inutilização dos produtos;
  • notificações formais para regularização;
  • prazo de oito dias para que os estabelecimentos se adequem às normas sanitárias vigentes e regularizem o alvará.

A recomendação aos consumidores é que fiquem atentos à cor, ao odor e ao prazo de validade dos produtos, além de verificar se o estabelecimento possui o selo de vistoria da Vigilância Sanitária. As denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal, pelo telefone (77) 3229-3480, pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br.

Fiscalização Vitória da Conquista Saúde Alimentação

