Conheça as 10 melhores praias do Litoral Norte da Bahia

Costa de 260 quilômetros reúne cenários de belezas naturais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:00

Praia de Guarajuba
Praia de Guarajuba Crédito: José Carlos Almeida

As praias do Litoral Norte da Bahia seguem entre os destinos mais desejados do país, atraindo turistas de todas as regiões. Com 260 quilômetros de extensão, a costa reúne cenários de belezas naturais, que vão de trechos quase intocados a vilas com infraestrutura completa de lazer, gastronomia e hospedagem. O destino agrada a diferentes perfis de visitantes: quem busca descanso encontra praias tranquilas e águas calmas, enquanto quem prefere movimento dispõe de opções com esportes, vida noturna e programação ao ar livre. Veja abaixo os 10 melhores destinos: 

Conheça as 10 melhores praias do Litoral Norte

Localizada em Mata do São João, a Praia do Forte encanta com praias recortadas, piscinas naturais, Projeto Tamar e o histórico Castelo Garcia d’Ávila por Eduardo Moody
Uma das principais praias de Camaçari, Arembepe é uma excelente opção para quem procura sossego e comida de boa qualidade por Tiago Caldas/CORREIO
Famosa pelo encontro do rio com o mar, Imbassaí, em Mata do São João, tem um cenário de dunas, coqueirais e águas doces e salgadas por Reprodução/3em3
Massarandupió é a única praia de naturismo na Bahia. Localizada em Entre Rios, a praia é um refúgio com praias deslumbrantes e dunas preservadas por Divulgação
Guarajuba tem as melhores praias e barracas da orla de Camaçari, destacando-se pelo ótimo serviço e comida de qualidade por José Carlos Almeida
Mangue Seco, em Jandaíra, é um rústico e pitoresco vilarejo e fica isolado na fronteira com o estado de Sergipe. por Reprodução
Localizada em Esplanada, Baixio reúne cenários naturais de tirar o fôlego por Divulgação
Em Camaçari, Barra do Jacuípe encanta com o encontro do rio com mar, além de ser um excelente lugar para andar de Jet Ski por Reprodução
Costa de Sauípe, em Mata do São João, é uma excelente opção para quem procura resorts luxuosos, que oferecem vistas incríveis  por Reprodução
Com comidas excelentes e clima interiorano, Santo Antônio fica entre Imbassaí e o complexo de resorts da Costa do Sauipe por Reprodução
1 de 10
Localizada em Mata do São João, a Praia do Forte encanta com praias recortadas, piscinas naturais, Projeto Tamar e o histórico Castelo Garcia d’Ávila por Eduardo Moody

Tags:

Bahia Praia

