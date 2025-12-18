Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM intensifica policiamento com Operação Força Total nesta quinta-feira (18) na Bahia

Há ações simultâneas em diversas regiões do estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:43

PMBA intensifica policiamento e ações preventivas na 12ª edição da Operação Força Total Crédito: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia (PMBA realiza, nesta quinta-feira, a 12ª edição da Operação Força Total, com ações simultâneas em diversas regiões do estado. A iniciativa reforça o policiamento ostensivo e amplia a presença policial como estratégia permanente de prevenção e proteção da população.

A operação mobiliza efetivos de unidades operacionais, especializadas e administrativas, com atuação integrada em áreas de grande circulação, corredores viários, regiões comerciais, polos turísticos e outros pontos que exigem atenção contínua. As ações incluem aumento da visibilidade policial, abordagens qualificadas e pronta resposta às ocorrências.

Polícia Militar da Bahia

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares por Divulgação/ Secom PM-AL
Policiais militares por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
1 de 9
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

A edição ocorre em alinhamento com a Operação Verão 2025/2026, período de maior fluxo de turistas na Bahia. O reforço do policiamento busca garantir mais segurança a moradores e visitantes, especialmente nas áreas de maior movimentação.

Tags:

Polícia

Mais recentes

Imagem - Projeto que autoriza entrada de animais de estimação em hospitais de Salvador é aprovado

Projeto que autoriza entrada de animais de estimação em hospitais de Salvador é aprovado
Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
Imagem - Conheça as 10 melhores praias do Litoral Norte da Bahia

Conheça as 10 melhores praias do Litoral Norte da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance
01

Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)
02

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026
03

Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal