SEGURANÇA

PM intensifica policiamento com Operação Força Total nesta quinta-feira (18) na Bahia

Há ações simultâneas em diversas regiões do estado

Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:43

PMBA intensifica policiamento e ações preventivas na 12ª edição da Operação Força Total Crédito: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia (PMBA realiza, nesta quinta-feira, a 12ª edição da Operação Força Total, com ações simultâneas em diversas regiões do estado. A iniciativa reforça o policiamento ostensivo e amplia a presença policial como estratégia permanente de prevenção e proteção da população.

A operação mobiliza efetivos de unidades operacionais, especializadas e administrativas, com atuação integrada em áreas de grande circulação, corredores viários, regiões comerciais, polos turísticos e outros pontos que exigem atenção contínua. As ações incluem aumento da visibilidade policial, abordagens qualificadas e pronta resposta às ocorrências.

Polícia Militar da Bahia 1 de 9