PM intensifica policiamento com Operação Força Total nesta quinta-feira (18) na Bahia

Esther Morais
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:43
A Polícia Militar da Bahia (PMBA realiza, nesta quinta-feira, a 12ª edição da Operação Força Total, com ações simultâneas em diversas regiões do estado. A iniciativa reforça o policiamento ostensivo e amplia a presença policial como estratégia permanente de prevenção e proteção da população.
A operação mobiliza efetivos de unidades operacionais, especializadas e administrativas, com atuação integrada em áreas de grande circulação, corredores viários, regiões comerciais, polos turísticos e outros pontos que exigem atenção contínua. As ações incluem aumento da visibilidade policial, abordagens qualificadas e pronta resposta às ocorrências.
Polícia Militar da Bahia
A edição ocorre em alinhamento com a Operação Verão 2025/2026, período de maior fluxo de turistas na Bahia. O reforço do policiamento busca garantir mais segurança a moradores e visitantes, especialmente nas áreas de maior movimentação.