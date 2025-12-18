IF Baiano abre mais de mil vagas em cursos superiores pelo Sisu; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:05
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) vai ofertar 1.009 vagas em cursos superiores por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) em 2026. As inscrições estarão abertas entre 19 e 23 de janeiro.
As vagas contemplam 29 cursos superiores disponíveis em 11 campi do IF Baiano, localizados nos municípios de Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença. As graduações contemplam diversas áreas do conhecimento, com destaque para as áreas das ciências agrárias, educação, tecnologia da informação, gestão e engenharias.
A participação no Sisu é destinada a estudantes que tenham concluído o ensino médio, participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtido nota superior a zero na redação e não tenham se inscrito como treineiros.
Entre os cursos ofertados estão Administração, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos, Zootecnia, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Turismo, Gastronomia, Agroecologia, Agroindústria, além de diversas licenciaturas, como Ciências Biológicas, Química e Educação Física.
Para se inscrever no Sisu, o candidato deve possuir uma conta no gov.br. Após o login no sistema, as notas do Enem são automaticamente recuperadas. Durante a inscrição, será verificada a elegibilidade para as vagas reservadas pela Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) e pelas políticas de ações afirmativas adotadas pelas instituições.
Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, concorrendo em todas as modalidades para as quais atenda aos critérios. Candidatos não selecionados na chamada regular poderão manifestar interesse em participar da Lista de Espera.