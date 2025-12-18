Metrô de Salvador amplia horário de funcionamento neste fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:27
O Metrô Bahia vai ampliar o horário de funcionamento para o último show da turnê “Tempo Rei” de Gilberto Gil que será no sábado (20), às 20h, na Arena Fonte Nova. A estação Campo da Pólvora, a mais próxima do local do evento, estará aberta até 1h, exclusivamente para o embarque de clientes.
As demais estações do sistema metroviário vão encerrar as atividades em horário normal, à 0h, ficando abertas apenas para desembarque.
Além de estender o horário de funcionamento, o Metrô Bahia vai contar com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.
"Para garantir a mobilidade segura e eficiente dos nossos clientes que irão ao show de Gilberto Gil, estamos ampliando o horário de funcionamento da estação Campo da Pólvora. Reforçamos também as equipes de atendimento e segurança, pois essas são medidas que visam garantir uma mobilidade eficiente e segura para todos", reforça Cléo Garcia, Gerente Atendimento da concessionária.
Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.
Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.
Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:
App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);
Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi;
Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda;
O valor da passagem do metrô é de R$4,10.