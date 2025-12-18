TRANSPORTE

Metrô de Salvador amplia horário de funcionamento neste fim de semana

Mudança acontece devido ao show de Gilberto Gil

Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:27

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia vai ampliar o horário de funcionamento para o último show da turnê “Tempo Rei” de Gilberto Gil que será no sábado (20), às 20h, na Arena Fonte Nova. A estação Campo da Pólvora, a mais próxima do local do evento, estará aberta até 1h, exclusivamente para o embarque de clientes.

As demais estações do sistema metroviário vão encerrar as atividades em horário normal, à 0h, ficando abertas apenas para desembarque.

Além de estender o horário de funcionamento, o Metrô Bahia vai contar com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.

"Para garantir a mobilidade segura e eficiente dos nossos clientes que irão ao show de Gilberto Gil, estamos ampliando o horário de funcionamento da estação Campo da Pólvora. Reforçamos também as equipes de atendimento e segurança, pois essas são medidas que visam garantir uma mobilidade eficiente e segura para todos", reforça Cléo Garcia, Gerente Atendimento da concessionária.

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:

App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi;

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda;