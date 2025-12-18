DIVERSÃO

Lavagens, shows e cortejos: confira programação do Verão 2026 em Salvador

Agenda cultural começa em 1º de janeiro e reúne festas populares, projetos musicais, ações em museus, bibliotecas e bairros da capital

Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:47

Lavagem do Bonfim neste ano reuniu mais de um milhão de pessoas Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

A programação oficial do Verão 2026, que reúne uma série de ações culturais em Salvador, foi divulgada pelo Governo do Estado na quarta-feira (17). Com o tema “Verão da Bahia. Um estado de alegria”, a iniciativa aposta em uma agenda diversa, com festas populares, shows, cortejos, ensaios, exposições, performances, contação de histórias e encontros literários (confira calendário ao final da matéria).

A programação cultural do Verão 2026 na Bahia começa oficialmente no dia 1º de janeiro, com o tradicional Pôr do Som, comandado por Daniela Mercury, no Farol da Barra, em Salvador. Em sua 26ª edição, o projeto reúne milhares de pessoas para celebrar o primeiro dia do ano com muita música, alegria e baianidade. A cantora costuma dividir o palco com convidados especiais, valorizando a Música Popular Brasileira e a paisagem do Farol da Barra ao entardecer.

Lavagens

Ao longo do mês de janeiro, a programação segue com as tradicionais lavagens, apoiadas pelo Programa Ouro Negro, que em 2026 alcança investimento recorde e contempla 134 instituições culturais de matrizes africanas, além de outras formas de apoio do Governo da Bahia. Entre os destaques estão:

Lavagem do Bonfim – 15 de janeiro

Lavagem de Santo Amaro – 26 de janeiro

Lavagem de Itapuã – 5 de fevereiro

Amô pelo Pelô

Um dos grandes destaques do verão será a ocupação do Centro Histórico de Salvador com o projeto Amô pelo Pelô, a maior ação de dinamização cultural do Pelourinho. Largos e praças receberão programação ao longo de toda a estação, com shows e atividades diversas. Entre as ações previstas estão:

Gal do Beco recebendo convidados em encontros que celebram o samba

Bandinhas e grupos de percussão percorrendo becos e ladeiras

Quintas Dancehall, comandadas pelo coletivo Ministereo Público

Apresentações de reggae, rap e pop rock no Pelô Novos Sons

Encontros de samba com mestres, grupos tradicionais e novos artistas

Esquetes, performances de rua, teatro e stand-up no Pelô em Cena

Aulões de dança

Programação infantil

Forró no Pelô

Ensaios de verão nos largos e praças

Museus

Os museus da rede estadual também integram a programação com a Virada Cultural, que promove entre 30 e 36 horas de atividades, incluindo shows, exposições, oficinas, videomapping, performances e ações educativas.

Confira o calendário:

Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BA) – 17 e 18 de janeiro

Parque Histórico Castro Alves – 24 e 25 de janeiro

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) – 31 de janeiro a 1º de fevereiro

Museu de Arte da Bahia (MAB) – 7 e 8 de fevereiro

Além disso, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, reaberto no início de dezembro, terá programação especial durante a temporada.

Bibliotecas

O projeto Verão nas Bibliotecas Públicas Estaduais levará atividades culturais para diversos espaços, como:

Biblioteca Central do Estado da Bahia

Biblioteca Anísio Teixeira

Biblioteca de Extensão (Bibex)

Biblioteca Infantil Monteiro Lobato

Biblioteca Thales de Azevedo

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior (Salvador e Itaparica)

Biblioteca Virtual Consuelo Pondé

Entre os destaques, a Biblioteca Anísio Teixeira recebe, no dia 22 de janeiro, a contação de história “A bela adormecida no samba”, da autora Sônia Rosa, além da exposição “Cultural, Festa e Patrimônio – O Carnaval e Outras Celebrações Populares de Salvador – BA”, em cartaz de 3 a 30 de janeiro.

Verão nos Bairros

A programação também se expande para diferentes bairros e cidades, com ações em equipamentos culturais do estado:

Samba da Bahia – Espaço Xisto Bahia (Centro)

Verão Solar – Cine Teatro Solar Boa Vista (Brotas)

Verão das Infâncias – Espaço Cultural Alagados (Cidade Baixa/Uruguai)

Samba da Bahia – Casa da Música (Itapuã)

Lauro na Cena – Cine Teatro Lauro de Freitas (Lauro de Freitas)

Festa de Iemanjá

Um dos momentos mais simbólicos do verão acontece em 2 de fevereiro, durante a tradicional Festa de Iemanjá, na Praia da Paciência.

Artistas confirmados no Amô pelo Pelô

A programação conta com nomes como:

Aila Menezes, Ana Mametto, Àttooxxá, Carla Visi, Cheiro de Amor, Cortejo Afro, É o Tchan, Escola Olodum, Gal do Beco, Ganhadeiras de Itapuã, Gerônimo, Hiran, Jeane Lima, Josyara, Larissa Luz, Lia Chaves, Márcia Short, Ministereo Público, Mr. Armeng, Nara Couto, Olodum, Orquestra Sisaleira, Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), Roça Sound, Samba Trator, Sarajane, Tambores e Cores, Tio Paulinho, Viola de Doze e Yayá Muxima.

Confira as principais datas do Verão 2026

1º de janeiro – Pôr do Som com Daniela Mercury

Janeiro – Verão nas Bibliotecas Públicas Estaduais

Janeiro e fevereiro – Amô pelo Pelô

Janeiro e fevereiro – Virada Cultural nos Museus

15 de janeiro – Lavagem do Bonfim

26 de janeiro – Lavagem de Santo Amaro

2 de fevereiro – Festa de Iemanjá