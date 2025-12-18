Lavagens, shows e cortejos: confira programação do Verão 2026 em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:47
A programação oficial do Verão 2026, que reúne uma série de ações culturais em Salvador, foi divulgada pelo Governo do Estado na quarta-feira (17). Com o tema “Verão da Bahia. Um estado de alegria”, a iniciativa aposta em uma agenda diversa, com festas populares, shows, cortejos, ensaios, exposições, performances, contação de histórias e encontros literários (confira calendário ao final da matéria).
A programação cultural do Verão 2026 na Bahia começa oficialmente no dia 1º de janeiro, com o tradicional Pôr do Som, comandado por Daniela Mercury, no Farol da Barra, em Salvador. Em sua 26ª edição, o projeto reúne milhares de pessoas para celebrar o primeiro dia do ano com muita música, alegria e baianidade. A cantora costuma dividir o palco com convidados especiais, valorizando a Música Popular Brasileira e a paisagem do Farol da Barra ao entardecer.
Veja os 10 destinos mais procurados para o verão na Bahia
Ao longo do mês de janeiro, a programação segue com as tradicionais lavagens, apoiadas pelo Programa Ouro Negro, que em 2026 alcança investimento recorde e contempla 134 instituições culturais de matrizes africanas, além de outras formas de apoio do Governo da Bahia. Entre os destaques estão:
Lavagem do Bonfim – 15 de janeiro
Lavagem de Santo Amaro – 26 de janeiro
Lavagem de Itapuã – 5 de fevereiro
Um dos grandes destaques do verão será a ocupação do Centro Histórico de Salvador com o projeto Amô pelo Pelô, a maior ação de dinamização cultural do Pelourinho. Largos e praças receberão programação ao longo de toda a estação, com shows e atividades diversas. Entre as ações previstas estão:
Gal do Beco recebendo convidados em encontros que celebram o samba
Bandinhas e grupos de percussão percorrendo becos e ladeiras
Quintas Dancehall, comandadas pelo coletivo Ministereo Público
Apresentações de reggae, rap e pop rock no Pelô Novos Sons
Encontros de samba com mestres, grupos tradicionais e novos artistas
Esquetes, performances de rua, teatro e stand-up no Pelô em Cena
Aulões de dança
Programação infantil
Forró no Pelô
Ensaios de verão nos largos e praças
Os museus da rede estadual também integram a programação com a Virada Cultural, que promove entre 30 e 36 horas de atividades, incluindo shows, exposições, oficinas, videomapping, performances e ações educativas.
Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BA) – 17 e 18 de janeiro
Parque Histórico Castro Alves – 24 e 25 de janeiro
Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) – 31 de janeiro a 1º de fevereiro
Museu de Arte da Bahia (MAB) – 7 e 8 de fevereiro
Além disso, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, reaberto no início de dezembro, terá programação especial durante a temporada.
O projeto Verão nas Bibliotecas Públicas Estaduais levará atividades culturais para diversos espaços, como:
Biblioteca Central do Estado da Bahia
Biblioteca Anísio Teixeira
Biblioteca de Extensão (Bibex)
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato
Biblioteca Thales de Azevedo
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior (Salvador e Itaparica)
Biblioteca Virtual Consuelo Pondé
Entre os destaques, a Biblioteca Anísio Teixeira recebe, no dia 22 de janeiro, a contação de história “A bela adormecida no samba”, da autora Sônia Rosa, além da exposição “Cultural, Festa e Patrimônio – O Carnaval e Outras Celebrações Populares de Salvador – BA”, em cartaz de 3 a 30 de janeiro.
A programação também se expande para diferentes bairros e cidades, com ações em equipamentos culturais do estado:
Samba da Bahia – Espaço Xisto Bahia (Centro)
Verão Solar – Cine Teatro Solar Boa Vista (Brotas)
Verão das Infâncias – Espaço Cultural Alagados (Cidade Baixa/Uruguai)
Samba da Bahia – Casa da Música (Itapuã)
Lauro na Cena – Cine Teatro Lauro de Freitas (Lauro de Freitas)
Um dos momentos mais simbólicos do verão acontece em 2 de fevereiro, durante a tradicional Festa de Iemanjá, na Praia da Paciência.
Artistas confirmados no Amô pelo Pelô
A programação conta com nomes como:
Aila Menezes, Ana Mametto, Àttooxxá, Carla Visi, Cheiro de Amor, Cortejo Afro, É o Tchan, Escola Olodum, Gal do Beco, Ganhadeiras de Itapuã, Gerônimo, Hiran, Jeane Lima, Josyara, Larissa Luz, Lia Chaves, Márcia Short, Ministereo Público, Mr. Armeng, Nara Couto, Olodum, Orquestra Sisaleira, Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), Roça Sound, Samba Trator, Sarajane, Tambores e Cores, Tio Paulinho, Viola de Doze e Yayá Muxima.
1º de janeiro – Pôr do Som com Daniela Mercury
Janeiro – Verão nas Bibliotecas Públicas Estaduais
Janeiro e fevereiro – Amô pelo Pelô
Janeiro e fevereiro – Virada Cultural nos Museus
15 de janeiro – Lavagem do Bonfim
26 de janeiro – Lavagem de Santo Amaro
2 de fevereiro – Festa de Iemanjá
5 de fevereiro – Lavagem de Itapuã