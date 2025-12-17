CRIME

Repórter de TV é encontrada morta ao lado do marido

Investigação inicial aponta para um homicídio

Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:33

Christina Chambers foi encontrada morta Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A repórter de TV no Alabama Christina Chambers, foi encontrada morta ao lado do marido, Johnny Rimes, nesta terça-feira (16). O filho do casal, de 3 anos, também estava no local, mas não foi encontrado com ferimentos.

De acordo com o Departamento de Polícia de Hoover, os paramédicos foram acionados por volta das 9h e constataram que ambos apresentavam ferimentos a bala. A investigação, ainda em estágio inicial, aponta para um possível homicídio seguido de suicídio.

Christina era jornalista na WRBC, emissora esportiva local onde trabalhou por quase dez anos. “Christina era uma integrante valiosa de nossa redação e uma colega querida, cujo carisma, humor e paixão por esportes deixaram uma marca indelével em todos que trabalharam com ela”, declarou à emissora.