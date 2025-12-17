Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Repórter de TV é encontrada morta ao lado do marido

Investigação inicial aponta para um homicídio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:33

Christina Chambers foi encontrada morta
Christina Chambers foi encontrada morta Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A repórter de TV no Alabama Christina Chambers, foi encontrada morta ao lado do marido, Johnny Rimes, nesta terça-feira (16). O filho do casal, de 3 anos, também estava no local, mas não foi encontrado com ferimentos.

De acordo com o Departamento de Polícia de Hoover, os paramédicos foram acionados por volta das 9h e constataram que ambos apresentavam ferimentos a bala. A investigação, ainda em estágio inicial, aponta para um possível homicídio seguido de suicídio.

Christina Chambers

Repórter de TV Christina Chambers por Reprodução | Redes Sociais
Repórter de TV Christina Chambers por Reprodução | Redes Sociais
Repórter de TV Christina Chambers por Reprodução | Redes Sociais
Repórter de TV Christina Chambers por Reprodução | Redes Sociais
1 de 4
Repórter de TV Christina Chambers por Reprodução | Redes Sociais

Christina era jornalista na WRBC, emissora esportiva local onde trabalhou por quase dez anos. “Christina era uma integrante valiosa de nossa redação e uma colega querida, cujo carisma, humor e paixão por esportes deixaram uma marca indelével em todos que trabalharam com ela”, declarou à emissora.

O caso segue sob investigação, enquanto familiares, amigos e colegas prestam solidariedade a família.

Mais recentes

Imagem - Água em garrafas pode conter até 250 mil pedaços de microplástico, revela novo alerta

Água em garrafas pode conter até 250 mil pedaços de microplástico, revela novo alerta
Imagem - HBO Max confirma 2ª temporada de Beleza Fatal: 'Os lolovers seguem vencendo'

HBO Max confirma 2ª temporada de Beleza Fatal: 'Os lolovers seguem vencendo'
Imagem - Boninho entra na mira de produtora por suspeita de plágio em novo reality

Boninho entra na mira de produtora por suspeita de plágio em novo reality

MAIS LIDAS

Imagem - 'Imprópria': o que diz a música que causou confusão e briga durante formatura de Ensino Médio
01

'Imprópria': o que diz a música que causou confusão e briga durante formatura de Ensino Médio

Imagem - Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador
02

Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador

Imagem - Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas
03

Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Imagem - Empresa de internet nega que tenha recebido pedido de 'pedágio' de facção para atuar em Salvador
04

Empresa de internet nega que tenha recebido pedido de 'pedágio' de facção para atuar em Salvador