Lembra dele? Ator de ‘Dona de Mim’ foi paquito da Xuxa e relembra história

Hugo Resende foi paquito no ‘Planeta Xuxa’, nos anos 2000

Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:27

Ator participou de programa comandado por Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A novela das oito, “Dona de Mim” está chegando na reta final, e aguarda diversas surpresas, mas ao vasculhar os bastidores da trama, é possível fazer várias descobertas, principalmente sobre a vida do elenco fora das telas.

É muito possível que você já se deparou com o policial Alan, mentor e grande inspiração para Marlon, personagem de Humberto Morais. No entanto, nem todos lembram que Hugo Resende deu início a carreira artística como paquito da apresentadora Xuxa Meneghel.

O ator relembrou a época que trabalhou no Planeta Xuxa, nos anos 2000. “Tenho muitas histórias incríveis para contar. Foram anos divertidíssimos da minha vida. Fico feliz quando alguém reconhece e lembra”, disse em conversa com o Gshow, na chegada do Prêmio Multishow.