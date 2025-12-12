Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova personagem chega a Dona de Mim e bagunça reta final da novela

Lopez, interpretada por Maria Joana, é uma policial parceira de Marlon (Humberto Morais)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:02

Maria Joana
Maria Joana Crédito: Reprodução / Gshow

Uma nova personagem chegará com tudo em "Dona de Mim", quando as coisas já pareciam estar resolvidas. Ela confundirá os telespectadores nas reta final e a atriz responsável não descarta a possibilidade da formação de um casal com um dos nomes centrais da trama. Quem chega na reta final da novela das 7 da TV Globo é Lopez, policial que atua na Patrulha da Lei Maria da Penha, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Interpretada por Maria Joana, que volta à emissora depois de nove anos, a mulher será parceira de Marlon (Humberto Moraes) no ofício.

"Está sendo muito especial voltar, passa um filme na cabeça. Tantos personagens, equipes, histórias… que delícia! Estou muito feliz de fazer parte, a Lopez foi uma surpresa incrível!", comemorou Maria Joana em entrevista ao Gshow. A atriz estreou na Globo Araguaia e se destacou como a lutadora Nat Barreto, em Malhação Sonhos.

Maria Joana vive Lopez em "Dona de Mim"

Maria Joana é parceira de Marlon em Dona de Mim por Reprodução / Gshow
Maria Joana vive Lopez em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Maria Joana por Reprodução / Gshow
Maria Joana por Reprodução / Gshow
Maria Joana por Reprodução / Gshow
Maria Joana por Reprodução / Gshow
1 de 6
Maria Joana é parceira de Marlon em Dona de Mim por Reprodução / Gshow

LEIA MAIS

Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

De volta à Dona de Mim, Ellen pede guarda de Sofia e tem farsa revelada

Fuga, morto, prisão: veja resumo da semana de Dona de Mim (8/12 a 13/12)

Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

A grande dúvida que paira do ar com a novidade é a seguinte: ela será só amiga do galã policial ou eles viverão um romance? 

"Será que posso dar spoiler?!", brincou a atriz. "Brincadeira, confesso que não sei, acabei de entrar. Mas estamos na reta final da novela, então tudo pode acontecer", ressaltou, deixando margens para um possível envolvimento amoroso dos personagens. 

Conscientização

O que Maria Joana garante é que o papel levará uma importante conscientização sobre a violência contra a mulher às telinhas. Abordando rotina de trabalho de policiais que lidam diretamente com a proteção de vítimas de agressões, Lopez será um exemplo nessa luta. Segundo Maria Joana, essa representação caiu como uma luva. 

“Já venho há algum tempo mergulhada no universo feminino. No ano passado, viajei pelo Brasil com uma peça que tratava justamente do tema da violência doméstica. Essa experiência despertou em mim um desejo ainda mais profundo de fazer algo pelas mulheres, ajudar a dar voz e corpo a histórias que muitas vezes são silenciadas", explicou. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30

Leia mais

Imagem - Pastora revela ser mulher trans durante culto: 'Fingindo ser homem'

Pastora revela ser mulher trans durante culto: 'Fingindo ser homem'

Imagem - Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

Imagem - Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final

Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final

Tags:

Dona de mim tv Globo Novelas

Mais recentes

Imagem - Claudia Raia vai apresentar reality na Netflix: 'Realização de um sonho'

Claudia Raia vai apresentar reality na Netflix: 'Realização de um sonho'
Imagem - O que significa tocar em alguém enquanto você fala, segundo a psicologia?

O que significa tocar em alguém enquanto você fala, segundo a psicologia?
Imagem - Esperma de salmão e 'penis facial': Confira os tratamentos que dominaram o skincare das famosas em 2025

Esperma de salmão e 'penis facial': Confira os tratamentos que dominaram o skincare das famosas em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada
01

Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia
02

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
03

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Imagem - Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças
04

Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças