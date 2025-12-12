NOVIDADE

Nova personagem chega a Dona de Mim e bagunça reta final da novela

Lopez, interpretada por Maria Joana, é uma policial parceira de Marlon (Humberto Morais)

Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:02

Maria Joana Crédito: Reprodução / Gshow

Uma nova personagem chegará com tudo em "Dona de Mim", quando as coisas já pareciam estar resolvidas. Ela confundirá os telespectadores nas reta final e a atriz responsável não descarta a possibilidade da formação de um casal com um dos nomes centrais da trama. Quem chega na reta final da novela das 7 da TV Globo é Lopez, policial que atua na Patrulha da Lei Maria da Penha, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Interpretada por Maria Joana, que volta à emissora depois de nove anos, a mulher será parceira de Marlon (Humberto Moraes) no ofício.

"Está sendo muito especial voltar, passa um filme na cabeça. Tantos personagens, equipes, histórias… que delícia! Estou muito feliz de fazer parte, a Lopez foi uma surpresa incrível!", comemorou Maria Joana em entrevista ao Gshow. A atriz estreou na Globo Araguaia e se destacou como a lutadora Nat Barreto, em Malhação Sonhos.

A grande dúvida que paira do ar com a novidade é a seguinte: ela será só amiga do galã policial ou eles viverão um romance?

"Será que posso dar spoiler?!", brincou a atriz. "Brincadeira, confesso que não sei, acabei de entrar. Mas estamos na reta final da novela, então tudo pode acontecer", ressaltou, deixando margens para um possível envolvimento amoroso dos personagens.

Conscientização

O que Maria Joana garante é que o papel levará uma importante conscientização sobre a violência contra a mulher às telinhas. Abordando rotina de trabalho de policiais que lidam diretamente com a proteção de vítimas de agressões, Lopez será um exemplo nessa luta. Segundo Maria Joana, essa representação caiu como uma luva.

“Já venho há algum tempo mergulhada no universo feminino. No ano passado, viajei pelo Brasil com uma peça que tratava justamente do tema da violência doméstica. Essa experiência despertou em mim um desejo ainda mais profundo de fazer algo pelas mulheres, ajudar a dar voz e corpo a histórias que muitas vezes são silenciadas", explicou.