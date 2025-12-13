Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano deste sábado (13 de dezembro) é O Buquê: quem está solteiro pode ser surpreendido por um interesse especial

É tempo de alegrias e reconhecimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

O sábado (13) chega com a energia vibrante da carta O Buquê, símbolo de beleza, gratidão e boas surpresas. Ela anuncia um dia leve, marcado por momentos de felicidade, elogios e gestos de carinho que renovam o ânimo e o coração.

O Buquê representa recompensas que vêm após atitudes positivas. É o retorno do bem que foi espalhado, o reconhecimento por esforços sinceros e a chegada de situações que trazem prazer e satisfação.

No amor, a carta indica encontros encantadores e demonstrações de afeto. Relações ganham romantismo, e quem está solteiro pode ser surpreendido por um interesse especial.

No campo profissional, O Buquê favorece elogios, convites e oportunidades inesperadas. É um dia ideal para socializar, mostrar seu valor e celebrar pequenas conquistas.

Espiritualmente, essa carta é um lembrete para agradecer. Quando o coração vibra em gratidão, o universo responde com mais motivos para sorrir.

Este sábado promete ser leve, bonito e cheio de boas vibrações. Aproveite cada instante e permita-se celebrar o que já floresceu na sua vida.

Tags:

Místico Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Misticismo

