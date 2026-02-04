Ivete Sangalo mostra rotina de treinos em preparação para maratona de Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 12:36
Ivete Sangalo está com foco total na preparação para o Carnaval 2026. A cantora de 53 anos compartilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra sua rotina de exercícios físicos para aguentar a maratona de shows durante a folia.
"Fazer o que se a gente chega diferente!? Boraaaa", escreveu Veveta na legenda. Nas imagens, a baiana aparece fazendo uma série de agachamentos com pulo, mountain climber, prancha e tríceps no banco. A artista ainda colocou na postagem a música "Oxente, é o Verão (Ao Vivo)", que gravou com Xanddy Harmonia.
Ivete Sangalo treina pesado
O vídeo rendeu uma série de elogios para Ivete, entre amigos famosos e fãs anônimos. "Maravilhosa! Nao tem plano B né mana?", brincou a atriz Claudia Raia. "Bora marcar um treino, rainha", disse o cantor Tony Salles. "Inspiração. Admirável", comentou outra pessoa. "Inspiração diária", escreveu mais uma. "Bora que as vampirinhas têm que estar soltas neste Carnaval!", publicou uma outra seguidora.
Ivete Sangalo fez sua estreia no Carnaval de rua do Rio de Janeiro no último domingo (1º). A cantora levou 500 mil pessoas às ruas com o megabloco SeráQAbre?, no Circuito Preta Gil, no Centro do Rio, de acordo com a estimativa da Riotur.
Neste sábado (7), Veveta comanda um trio elétrico em São Paulo, no Bloco “Quem Pede, Pede”. O evento é gratuito, com concentração no Parque Ibirapuera às 9h da manhã. Já no Carnaval de fato, a artista concentra a agenda em Salvador.