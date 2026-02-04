Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo mostra rotina de treinos em preparação para maratona de Carnaval

Baiana surgiu fazendo agachamentos, prancha e outros exercícios

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 12:36

Ivete Sangalo treina focada na academia
Ivete Sangalo treina focada na academia Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo está com foco total na preparação para o Carnaval 2026. A cantora de 53 anos compartilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra sua rotina de exercícios físicos para aguentar a maratona de shows durante a folia. 

"Fazer o que se a gente chega diferente!? Boraaaa", escreveu Veveta na legenda. Nas imagens, a baiana aparece fazendo uma série de agachamentos com pulo, mountain climber, prancha e tríceps no banco. A artista ainda colocou na postagem a música "Oxente, é o Verão (Ao Vivo)", que gravou com Xanddy Harmonia.

Ivete Sangalo treina pesado

Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução
1 de 14
Ivete Sangalo treina pesado por Reprodução

O vídeo rendeu uma série de elogios para Ivete, entre amigos famosos e fãs anônimos. "Maravilhosa! Nao tem plano B né mana?", brincou a atriz Claudia Raia. "Bora marcar um treino, rainha", disse o cantor Tony Salles. "Inspiração. Admirável", comentou outra pessoa. "Inspiração diária", escreveu mais uma. "Bora que as vampirinhas têm que estar soltas neste Carnaval!", publicou uma outra seguidora.

Ivete Sangalo fez sua estreia no Carnaval de rua do Rio de Janeiro no último domingo (1º). A cantora levou 500 mil pessoas às ruas com o megabloco SeráQAbre?, no Circuito Preta Gil, no Centro do Rio, de acordo com a estimativa da Riotur.

Neste sábado (7), Veveta comanda um trio elétrico em São Paulo, no Bloco “Quem Pede, Pede”. O evento é gratuito, com concentração no Parque Ibirapuera às 9h da manhã. Já no Carnaval de fato, a artista concentra a agenda em Salvador.

Leia mais

Imagem - Diferente do BBB 12, Jonas Sulzbach pode ficar sem festa em seu 2ª aniversário no reality; entenda

Diferente do BBB 12, Jonas Sulzbach pode ficar sem festa em seu 2ª aniversário no reality; entenda

Imagem - Solteiro, Daniel Cady posta foto sem camisa e mostra shape trincado: 'Tá feito'

Solteiro, Daniel Cady posta foto sem camisa e mostra shape trincado: 'Tá feito'

Imagem - Piscina, spa e 7 quartos: casa onde esposa de Henrique, da dupla com Juliano, foi presa vale R$ 8,5 milhões

Piscina, spa e 7 quartos: casa onde esposa de Henrique, da dupla com Juliano, foi presa vale R$ 8,5 milhões

Tags:

Carnaval Academia Carnaval 2026 Ivete Sangalo Treino

Mais recentes

Imagem - Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba

Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba
Imagem - Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)
Imagem - Diferente do BBB 12, Jonas Sulzbach pode ficar sem festa em seu 2ª aniversário no reality; entenda

Diferente do BBB 12, Jonas Sulzbach pode ficar sem festa em seu 2ª aniversário no reality; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
01

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
02

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
03

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
04

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)