FOLIA CHEGANDO

Carnaval 2026: pipoca de Ivete Sangalo é confirmada no Campo Grande

Artista vai comandar "superterça" e outra data segue em aberto

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 12:34

Ivete Sangalo no Campo Grande Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A cantora Ivete Sangalo vai comandar novamente uma pipoca no Circuito Osmar, no Campo Grande, durante o Carnaval de Salvador. A confirmação foi feita na manhã desta quarta-feira (4) por Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), órgão responsável pela organização da festa.

A apresentação está prevista para a terça-feira (17), encerrando oficialmente a programação da folia. Havia expectativa de que a artista realizasse dois desfiles gratuitos no circuito, mas, até agora, apenas um dia foi confirmado. As negociações para uma segunda apresentação continuam.

Programação do Carnaval 2026 1 de 27

O prefeito Bruno Reis afirmou que a gestão municipal ainda aguarda uma definição e destacou a importância da presença da cantora na programação do Centro. Segundo ele, "A gente ainda não pode anunciar, mas o desejo era poder pelo aqui dois dias sem pressão, sem agonias. O fato dela já disponibilizar para tocar aqui na 'superterça' já é, assim, algo que a prefeitura agradece. Um dia a mais já é, digamos assim, um diferencial. Seria muito bom para ajudar a fortalecer essa programação aqui do Centro. A gente aguarda".

Durante a apresentação do calendário da festa, o prefeito também ressaltou o esforço da gestão para manter o circuito tradicional fortalecido. Segundo ele, "Nosso objetivo, desde que assumimos, é manter e fortalecer este circuito, apesar das incertezas pós-pandemia. Temos ampliado a quantidade de atrações ao longo dos anos, contratando os principais artistas baianos para se apresentarem aqui".

No Carnaval de 2025, Ivete já havia desfilado com pipoca no Campo Grande. Para a festa de 2026, a cantora também confirmou apresentações no tradicional Bloco Coruja, nos dias 14 e 16, além de participações em camarotes privados.

A prefeitura anunciou ainda a programação completa da folia, que inclui eventos como Furdunço e Fuzuê, além dos desfiles oficiais nos circuitos Barra-Ondina, Campo Grande, Centro Histórico e festas espalhadas pelos bairros até a Quarta-feira de Cinzas. Veja a programação aqui.

A abertura oficial do Carnaval acontecerá no Campo Grande, às 18h, com homenagem aos 110 anos do samba e participação do governador Jerônimo Rodrigues na entrega simbólica das chaves da cidade ao Rei Momo e à corte carnavalesca.