Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação

Blocos começam a desfilar nessa quinta-feira (5)

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:23

Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação Crédito: Divulgação

Antes do Rei Momo receber a chave da cidade, dando início oficialmente ao Carnaval, a folia já terá começado nos bairros. No Santo Antônio Além do Carmo, que já é famoso por seus bloquinhos de rua, o pré-Carnaval vai contar com o desfile de 15 blocos e a largada será dada nessa quinta-feira (5), com a saída dos blocos Venha Vê e do Urso da Meia Noite.

Na sexta-feira (6), é a vez do Ki Beleza, 15 Mistérios, Luzes da Ribalta e Não Largo do Santo Antônio. Um dos pontos altos da festa desta primeira semana é o aguardado desfile do bloco De Hoje a Oito (DHJA8), no sábado (7), a partir das 10 horas. Este ano, a homenagem será dedicada ao Samba Reggae e deve reunir cerca de 20 mil pessoas.

A festa se estende nos dias seguintes ao DHJA8, com os blocos Baba de Saia dos Klhordas, MSC – Movimento Sem Corda, Noviças e Pão na Chapa, todos no domingo (8). O Pré-Carnaval retorna na quarta-feira (11), com o Gravata Doida, segue pela quinta-feira (12), com o Rolinha Preguiçosa e se encerra na sugestiva sexta-feira (13) com o Rivo-Trio e o Bloco Rodante, pioneiro do movimento carnavalesco mais recente do Santo Antônio e que em 2026 completa 18 anos.

Os festejos representam a síntese de uma folia sem cordas, sem patrão e profundamente enraizado na memória cultural e na vida comunitária do Centro Histórico de Salvador. O Pré-Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), via Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Veja a programação completa: