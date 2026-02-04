Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação

Blocos começam a desfilar nessa quinta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:23

Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação
Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação Crédito: Divulgação

Antes do Rei Momo receber a chave da cidade, dando início oficialmente ao Carnaval, a folia já terá começado nos bairros. No Santo Antônio Além do Carmo, que já é famoso por seus bloquinhos de rua, o pré-Carnaval vai contar com o desfile de 15 blocos e a largada será dada nessa quinta-feira (5), com a saída dos blocos Venha Vê e do Urso da Meia Noite.

Na sexta-feira (6), é a vez do Ki Beleza, 15 Mistérios, Luzes da Ribalta e Não Largo do Santo Antônio. Um dos pontos altos da festa desta primeira semana é o aguardado desfile do bloco De Hoje a Oito (DHJA8), no sábado (7), a partir das 10 horas. Este ano, a homenagem será dedicada ao Samba Reggae e deve reunir cerca de 20 mil pessoas.

Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação

Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação por Divulgação
Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação por Divulgação
Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação por Divulgação
Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação por Divulgação
Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo, Salvador, 2025 por Gilberto Barbosa/CORREIO
Carnaval no Santo Antonio Além do Carmo, Salvador, 2025 por Gilberto Barbosa/CORREIO
Bloquinho de Idosos no Santo Antônio Além do Carmo por GCM/PMS
Santo Antônio é um dos bairros cobiçados pela boemia de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Santo Antônio é um dos bairros cobiçados pela boemia de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Santo Antônio é um dos bairros cobiçados pela boemia de Salvador por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
Quinze blocos vão desfilar no pré-Carnaval do Santo Antônio; veja programação por Divulgação

A festa se estende nos dias seguintes ao DHJA8, com os blocos Baba de Saia dos Klhordas, MSC – Movimento Sem Corda, Noviças e Pão na Chapa, todos no domingo (8). O Pré-Carnaval retorna na quarta-feira (11), com o Gravata Doida, segue pela quinta-feira (12), com o Rolinha Preguiçosa e se encerra na sugestiva sexta-feira (13) com o Rivo-Trio e o Bloco Rodante, pioneiro do movimento carnavalesco mais recente do Santo Antônio e que em 2026 completa 18 anos.

Os festejos representam a síntese de uma folia sem cordas, sem patrão e profundamente enraizado na memória cultural e na vida comunitária do Centro Histórico de Salvador. O Pré-Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), via Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Veja a programação completa:

  • Quinta-feira (5)
    19h: Bloco Venha Vê / 19 horas / Travessa do Santo Antônio
    20h: Bloco Urso da Meia Noite / 20 horas / Bar Oliveiras
  • Sexta-feira (6)
    18h: Bloco Ki Beleza! / Ladeira do Boqueirão
    19h Bloco 15 Mistérios / Rua dos Adôbes (Bar do Manoelzinho)
    20h Bloco Luzes da Ribalta / Largo de Santo Antônio Além do Carmo
    20h30 Bloco Não Largo do Santo Antônio / Lanchonete Travessas
  • Sábado (7)
    10h: Bloco De Hoje A Oito / Largo de Santo Antônio Além do Carmo
  • Domingo (8)
    12h: Bloco Baba de Saia dos Klhordas / Cruz do Pascoal
    15h: MSC – Movimento Sem Corda / Bar Abará da Vovó
    16h: Bloco Noviças/ Largo do Quitandinha
    17: Bloco Pão na Chapa / Cruz do Pascoal
  • Quarta-feira (11)
    18h: Bloco Gravata Doida/ Cruz do Pascoal
  • Quinta-feira (12)
    20h30: Bloco Rolinha Preguiçosa / Bar Daqui do Alto, Rua do Carmo
  • Sexta-feira (13)
    19h: Bloco Rivo-Trio / Largo do Quitandinha
    19h: Bloco Rodante / Praça dos 15 Mistérios

Mais recentes

Imagem - Carnaval 2026: pipoca de Ivete Sangalo é confirmada no Campo Grande

Carnaval 2026: pipoca de Ivete Sangalo é confirmada no Campo Grande
Imagem - Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o Circuito Dodô, na Barra/Ondina

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o Circuito Dodô, na Barra/Ondina
Imagem - Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o circuito Osmar, no Campo Grande

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o circuito Osmar, no Campo Grande

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
01

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
02

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
03

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
04

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)