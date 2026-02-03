DE SALVADOR PARA O MUNDO

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Atleta de 28 anos já tem cinco gols e sete assistências na temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:29

Vinícius pelo Grêmio Prudente Crédito: Murilo Aguilar/Grêmio Prudente

O atacante brasileiro Vinícius Baiano atravessa um excelente momento com a camisa do Naxxar Lions, de Malta. Em sua primeira experiência no futebol maltês, o jogador tem sido peça fundamental da equipe, contribuindo diretamente para os bons resultados com números expressivos: já são cinco gols marcados e sete assistências na temporada.

Com atuações consistentes, Vinícius vem se consolidando como um dos principais nomes do setor ofensivo do Naxxar Lions, demonstrando não apenas faro de gol, mas também capacidade de criação de jogadas e participação coletiva. “Estou muito feliz com essa fase. Venho trabalhando forte todos os dias para aproveitar as oportunidades e ajudar o time da melhor forma possível. Esses números são fruto de muito esforço e também do trabalho em equipe”, destacou o atacante.

O jogador também falou sobre a adaptação ao futebol europeu e a nova etapa da carreira em Malta. “Está sendo uma experiência incrível para mim. Um novo país, uma nova cultura e um futebol diferente, que tem me feito evoluir bastante como atleta e como pessoa. Fui muito bem recebido no clube e isso tem feito toda a diferença para o meu desempenho dentro de campo”, completou Vinícius.