Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Atleta de 28 anos já tem cinco gols e sete assistências na temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:29

Vinícius pelo Grêmio Prudente
Vinícius pelo Grêmio Prudente Crédito: Murilo Aguilar/Grêmio Prudente

O atacante brasileiro Vinícius Baiano atravessa um excelente momento com a camisa do Naxxar Lions, de Malta. Em sua primeira experiência no futebol maltês, o jogador tem sido peça fundamental da equipe, contribuindo diretamente para os bons resultados com números expressivos: já são cinco gols marcados e sete assistências na temporada.

Com atuações consistentes, Vinícius vem se consolidando como um dos principais nomes do setor ofensivo do Naxxar Lions, demonstrando não apenas faro de gol, mas também capacidade de criação de jogadas e participação coletiva. “Estou muito feliz com essa fase. Venho trabalhando forte todos os dias para aproveitar as oportunidades e ajudar o time da melhor forma possível. Esses números são fruto de muito esforço e também do trabalho em equipe”, destacou o atacante.

Veja a carreira de Vinícius Baiano

Vinícius pelo Grêmio Prudente por Murilo Aguilar/Grêmio Prudente
Vinícius pelo Grêmio Prudente por Murilo Aguilar/Grêmio Prudente
Vinícius pelo Caxias por Vitor Soccol/Caxias
Vinícius pelo Tubarão por Willian Lampert/Tubarão
Vinícius pelo Naxxar Lions por Divulgação/Naxxar Lions
1 de 5
Vinícius pelo Grêmio Prudente por Murilo Aguilar/Grêmio Prudente

O jogador também falou sobre a adaptação ao futebol europeu e a nova etapa da carreira em Malta. “Está sendo uma experiência incrível para mim. Um novo país, uma nova cultura e um futebol diferente, que tem me feito evoluir bastante como atleta e como pessoa. Fui muito bem recebido no clube e isso tem feito toda a diferença para o meu desempenho dentro de campo”, completou Vinícius.

Natural de Salvador, o atleta de 28 anos foi formado pelo Avaí, mas estreou profissionalmente pelo Fortaleza, em 2017. Trocando de clube constantemente, o atleta já passou por Concórdia, Atlético Tubarão, Atlético-AC, Caxias, Passo Fundo, Aimoré, São Bernardo, Grêmio Prudente, Real Noroeste, Glória, Costa Rica, Gaúcho e Desportiva Ferroviária.

LEIA MAIS

Palmeiras x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

Titular de clube europeu, zagueiro baiano se prepara para retorno à Rússia

Novo atacante do Internacional, Alerrandro fala de ano no Vitória e dispara: 'Pretendo ser melhor'

Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

Mais recentes

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
Imagem - Titular de clube europeu, zagueiro baiano se prepara para retorno à Rússia

Titular de clube europeu, zagueiro baiano se prepara para retorno à Rússia
Imagem - Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste
01

Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
02

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador