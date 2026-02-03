Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:45
O O’Higgins, adversário do Bahia na segunda fase preliminar da Copa Libertadores, começou a temporada com o pé direito. Em partida válida pela rodada de abertura do Campeonato Chileno, a equipe de Rancagua venceu o Deportes Concepción por 2x1, no Estádio El Teniente, e mostrou sinais de que pode dar trabalho ao Tricolor.
Conhecido como “Capo de Provincia”, o O’Higgins abriu o placar com Benega e ampliou com Brizuela. Fausto Grillo descontou para os visitantes, mas a vitória ficou com os donos da casa. O resultado marcou a estreia oficial da equipe em 2026 e serviu como preparação para a sequência de jogos decisivos que antecedem o duelo continental.
Conheça o Club Deportivo O'Higgins, primeiro rival do Bahia na Libertadores em 2026
Antes de encarar o Bahia pela Libertadores, o time chileno ainda terá compromissos pelo campeonato nacional. O próximo desafio será neste sábado (7), às 18h (de Brasília), contra o La Serena. Na sequência, enfrenta o Deportes Limache, no dia 14 de fevereiro, último teste antes do primeiro confronto com o Esquadrão, marcado para o dia 18, às 19h, em Rancagua.
O duelo de volta entre O’Higgins e Bahia acontece no dia 25 de fevereiro, também às 19h, na Arena Fonte Nova. Entre as duas partidas pela competição continental, os chilenos ainda terão um clássico pesado contra o Colo-Colo, no dia 21, o que pode influenciar no planejamento da equipe.
Momentos do Bahia na Copa Libertadores da América
A vaga na Pré-Libertadores foi conquistada graças à terceira colocação no Campeonato Chileno de 2025, atrás apenas de Coquimbo Unido e Universidad Católica. No mesmo ano, porém, o desempenho na Copa Chile foi frustrante: o O’Higgins caiu ainda na fase de grupos, terminando na lanterna de sua chave.
Fundado em 1955, o clube carrega um nome histórico, em homenagem a Bernardo O’Higgins Riquelme, um dos líderes da independência do Chile. Mandando seus jogos no Estádio El Teniente, com capacidade para 15.600 torcedores, o time conhecido como “La Celeste” tem como principais conquistas o Torneio Apertura de 2013 e a Supercopa do Chile de 2014.
Apesar do bom início de temporada, o Bahia aparece em vantagem no cenário continental. O Tricolor ocupa a 63ª posição no ranking da Conmebol, enquanto o O’Higgins é apenas o 166º colocado e não disputa a Libertadores desde 2014. Ainda assim, o triunfo na estreia indica que o adversário chega confiante para o confronto.
Quem avançar desse duelo enfrentará, na terceira fase preliminar, o classificado de uma chave que reúne representantes da Bolívia, Venezuela e Colômbia. Em caso de eliminação nessa etapa, o Bahia garante vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.