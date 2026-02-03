EM ALTA

Ídolo de clube tradicional, atacante que passou por Bahia e Vitória alcança marca histórica

Atacante marcou apenas cinco gols juntando seu período pelo Tricolor e pelo Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:27

Wallyson não deixou saudade para as torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

Com passagens pouco marcantes por Bahia e Vitória, o atacante Wallyson está celebrando uma grande marca alcançada pelo ABC, clube que tem o status de ídolo. No último sábado (31), o jogador marcou o seu 100º gol pela equipe potiguar, feito que foi celebrado pelo tradicional time nas redes sociais.

O atacante, apelidado de Mago, chegou na Toca do Leão em 2018. Contratado junto ao clube potiguar, o ex-jogador do Vitóriafez 19 jogos, ajudando com um gol e três assistências. O desempenho não deixou saudade na torcida rubro-negra, principalmente pelo rebaixamento do time naquele ano.

Já a passagem de Wallyson pelo Bahia ocorreu cinco anos antes, em 2013. Na época, o jogador foi emprestado para o Tricolor pelo Deportivo Maldonado, do Uruguai. Ao todo, o atacante fez 28 partidas com a camisa azul, vermelha e branca, marcando quatro tentos e dando seis passes para gols.