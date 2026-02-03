Ídolo de clube tradicional, atacante que passou por Bahia e Vitória alcança marca histórica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:27
Com passagens pouco marcantes por Bahia e Vitória, o atacante Wallyson está celebrando uma grande marca alcançada pelo ABC, clube que tem o status de ídolo. No último sábado (31), o jogador marcou o seu 100º gol pela equipe potiguar, feito que foi celebrado pelo tradicional time nas redes sociais.
Relembre a passagem de Wallyson por Bahia e Vitória
O atacante, apelidado de Mago, chegou na Toca do Leão em 2018. Contratado junto ao clube potiguar, o ex-jogador do Vitóriafez 19 jogos, ajudando com um gol e três assistências. O desempenho não deixou saudade na torcida rubro-negra, principalmente pelo rebaixamento do time naquele ano.
Já a passagem de Wallyson pelo Bahia ocorreu cinco anos antes, em 2013. Na época, o jogador foi emprestado para o Tricolor pelo Deportivo Maldonado, do Uruguai. Ao todo, o atacante fez 28 partidas com a camisa azul, vermelha e branca, marcando quatro tentos e dando seis passes para gols.
O jogador de 37 anos também já atuou no Athletico-PR, São Paulo, Botafogo, Coritiba, Santa Cruz, Vila Nova e Cruzeiro, onde foi artilheiro da Copa Libertadores 2011. No entanto, é no ABC que está a sua história. Com 10 temporadas atuando pelo time potiguar, Wallyson viveu os anos mais artilheiros da carreira no atual clube.