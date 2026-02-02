Acesse sua conta
Volante com passagem pelo Vitória passa por cirugia após sofrer lesão grave

Atleta de 27 anos foi submetido a um procedimento para a reconstrução do ligamento cruzado anterior

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:17

Guilherme Rend pelo Vitória
Guilherme Rend pelo Vitória Crédito: Letícia Martins/ECV

O volante Guilherme Rend, atualmente no Jacuipense e com passagem pelo Vitória, passou por uma cirurgia após sofrer uma lesão grave no joelho. O clube informou no último domingo (1º) que o jogador foi submetido a um procedimento para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA). Em nota publicada nas redes sociais, o Jacuipense confirmou a cirurgia e desejou força ao atleta durante o período de recuperação.

“O atleta Guilherme Rend realizou, na noite de ontem, a cirurgia de reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior. O procedimento foi realizado pelo Dr. Marcelo Midlej, a quem agradecemos por todo o apoio. Desejamos uma excelente recuperação e contamos em breve com o nosso grande capitão. Vamos juntos, Gui!”, escreveu o clube.

Relembre a passagem de Guilherme Rende pelo Vitória

Guilherme Rend pelo Vitória por Letícia Martins/ECV
Guilherme Rend pelo Vitória por Letícia Martins/ECV
Guilherme Rend pelo Vitória por Letícia Martins/ECV
Guilherme Rend pelo Vitória por Pietro Carpi/ECV
Guilherme Rend pelo Vitória por Letícia Martins/ECV
1 de 5
Guilherme Rend pelo Vitória por Letícia Martins/ECV

Retornando de empréstimo, Rend era visto como uma das principais referências técnicas do elenco do Leão do Sisal na temporada. Esta era a quarta passagem de Guilherme Rend pelo Jacuipense. O jogador já havia defendido o clube, em 2019, 2022 e 2025, somando, até aqui, 10 partidas com a camisa grená.

Natural de Salvador, Rend foi revelado pelo Athletico-PR, em 2018. Após deixar o Furacão, teve passagens pelo Toledo-PR e pela própria Jacuipense antes de chegar ao Vitória, em 2019, inicialmente para integrar o elenco sub-23.

Entre 2020 e 2021, o volante ganhou espaço no time principal rubro-negro, teve destaque nacional e chegou a despertar o interesse do rival Bahia. Pelo Vitória, disputou 51 jogos, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.

Depois de deixar o clube, Guilherme Rend retornou ao Jacuipense e acumulou uma série de empréstimos, passando por Chapecoense, Tombense, CSA, Água Santa e, mais recentemente, pelo Itabuna, antes de retornar ao Leão do Sisal nesta temporada.

Vitória

