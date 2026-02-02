REALITY SHOW

BBB 26 levanta dúvida sobre Festa do Líder de Maxiane após casa entrar no 'Tá com Nada'

Punição máxima agita a web, reacende fala de Gil do Vigor e coloca comemoração da líder em suspense

Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:33

Maxiane é a nova líder do BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O 'Tá com Nada' voltou a sacudir o BBB 26 e colocou a Festa do Líder de Maxiane no centro das atenções do público. Com a casa inteira limitada a arroz, feijão, goiabada e café, fãs do reality passaram a questionar se a comemoração da semana corre risco de não acontecer.

A punição extrema foi aplicada após uma sequência de deslizes cometidos pelos participantes em um curto intervalo de tempo. Desde então, o clima dentro da casa mudou e as restrições passaram a pesar na rotina dos brothers e sisters, aumentando a tensão às vésperas da festa da líder.

Nas redes sociais, o assunto ganhou força e virou debate entre os fãs mais atentos às regras do programa. A principal dúvida envolve a contradição entre o racionamento imposto pelo 'Tá com Nada' e o formato tradicional da Festa do Líder, que costuma contar com comida liberada, bebidas e decoração temática.

Até agora, a produção do BBB 26 não se pronunciou oficialmente sobre possíveis mudanças ou cancelamento da comemoração. A indefinição abriu espaço para comparações com edições anteriores. No BBB 25, a casa entrou no 'Tá com Nada' em um domingo e a punição foi encerrada antes da festa, que aconteceu normalmente. Já em 2024, os participantes chegaram a ter alimentos recolhidos durante uma comemoração.

Os comentários se multiplicaram no X. Um internauta escreveu “ia ser muito engraçado se não tivesse festa do líder pq tá todo mundo no 'Tá com Nada' e todo o ensaio da maxiane fosse pro ralo kkkkkkkkk”. Outro perfil disparou “maxiane perde mesmo a festa do líder? será? pqp, sonho!!!!!!!!!!”.

Além das especulações, uma fala antiga de Gil do Vigor voltou a circular entre os fãs. Um usuário relembrou “A casa do BBB 26 foi para o 'Tá com Nada'! E a pergunta é o líder perder a festa? Pois o Gil falou que precisaria ganhar a festa para ter direito a participar. Dando a entender que o líder poderia perder a festa certo ?”.

A citação faz referência a um momento de outra edição, quando Gil explicou a dinâmica de conquistas no jogo. “‘Gil eu quero ganhar’. Calma. Vocês conseguem sim. Mas para ganhar um apê MRV, vocês vão precisar cumprir três etapas no programa. O primeiro se tornar líder. Nós temos aí nosso Alberto Cowboy, que já conseguiu. O segundo é ganhar a sua festa com apê MRV. Como é essa do Alberto? Linda, maravilhosa.”