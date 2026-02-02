Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Parcial da enquete do BBB 26 aponta brother com mais da metade dos votos e indica eliminação no terceiro Paredão

Votação do CORREIO indica que o participante lidera rejeição enquanto Ana Paula e Leandro brigam voto a voto pela permanência

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:15

Disparado na rejeição, brother lidera enquete do BBB 26 e deve deixar o jogo no terceiro Paredão
Disparado na rejeição, brother lidera enquete do BBB 26 e deve deixar o jogo no terceiro Paredão Crédito: Divulgação/TV Globo

O terceiro Paredão do BBB 26 está definido com Ana Paula, Brígido e Leandro na berlinda e a votação segue aberta no site oficial do reality para o público escolher quem sai. A enquete do CORREIO com participação dos leitores indica um cenário bastante claro à véspera da eliminação prevista para esta terça-feira (3).

Na parcial mais recente da enquete com 7 627 votos registrados, Brígido aparece com ampla frente na disputa de saída, reunindo 58,78 % das intenções de eliminação até o momento. Ana Paula soma 23,13 % dos votos e Leandro figura com 18,09 % no levantamento extraoficial.

Esses números refletem apenas a opinião dos participantes da enquete e não têm impacto direto na votação oficial do Gshow, que é a que define de fato quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Ainda assim, a tendência desta parcial aponta uma rejeição elevada a Brígido e um possível desembarque antecipado do brother no programa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Enquanto isso, Ana Paula e Leandro seguem mais próximos no segundo e terceiro lugar da enquete, indicando uma disputa mais equilibrada pela permanência caso Brígido realmente mantenha a liderança dos votos.

O resultado oficial do Paredão será revelado ao vivo no programa desta terça à noite, quando finalmente o público saberá quem será eliminado nesta rodada.

Leia mais

Imagem - Kim Kardashian e Lewis Hamilton aparecem juntos em viagem e alimentam rumores de romance

Kim Kardashian e Lewis Hamilton aparecem juntos em viagem e alimentam rumores de romance

Imagem - Bagdá morre em Três Graças? Personagem de Xamã é baleado em confronto e tem destino decidido

Bagdá morre em Três Graças? Personagem de Xamã é baleado em confronto e tem destino decidido

Imagem - Quem é Marcos Araújo, empresário citado por Lívia Andrade em acusações de perseguição e violência doméstica

Quem é Marcos Araújo, empresário citado por Lívia Andrade em acusações de perseguição e violência doméstica

Tags:

tv Globo ana Paula Renault bbb 26

Mais recentes

Imagem - Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular

Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular
Imagem - Quem foi Dona Beja e por que sua história inspira nova novela da HBO Max

Quem foi Dona Beja e por que sua história inspira nova novela da HBO Max
Imagem - Gêmeos, Libra e Sagitário descobrem como abrir portas e fechar acordos esta semana (2 de fevereiro)

Gêmeos, Libra e Sagitário descobrem como abrir portas e fechar acordos esta semana (2 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo
01

O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo

Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'
02

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
03

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas; veja a lista
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas; veja a lista