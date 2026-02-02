REALITY SHOW

Parcial da enquete do BBB 26 aponta brother com mais da metade dos votos e indica eliminação no terceiro Paredão

Votação do CORREIO indica que o participante lidera rejeição enquanto Ana Paula e Leandro brigam voto a voto pela permanência

Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:15

Disparado na rejeição, brother lidera enquete do BBB 26 e deve deixar o jogo no terceiro Paredão Crédito: Divulgação/TV Globo

O terceiro Paredão do BBB 26 está definido com Ana Paula, Brígido e Leandro na berlinda e a votação segue aberta no site oficial do reality para o público escolher quem sai. A enquete do CORREIO com participação dos leitores indica um cenário bastante claro à véspera da eliminação prevista para esta terça-feira (3).

Na parcial mais recente da enquete com 7 627 votos registrados, Brígido aparece com ampla frente na disputa de saída, reunindo 58,78 % das intenções de eliminação até o momento. Ana Paula soma 23,13 % dos votos e Leandro figura com 18,09 % no levantamento extraoficial.

Esses números refletem apenas a opinião dos participantes da enquete e não têm impacto direto na votação oficial do Gshow, que é a que define de fato quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Ainda assim, a tendência desta parcial aponta uma rejeição elevada a Brígido e um possível desembarque antecipado do brother no programa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Enquanto isso, Ana Paula e Leandro seguem mais próximos no segundo e terceiro lugar da enquete, indicando uma disputa mais equilibrada pela permanência caso Brígido realmente mantenha a liderança dos votos.