Bagdá morre em Três Graças? Personagem de Xamã é baleado em confronto e tem destino decidido

Heider Sacramento
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:30
Bagdá vai passar por um dos momentos mais tensos de Três Graças no episódio exibido nesta segunda-feira. O personagem interpretado por Xamã é atingido por um tiro durante um confronto entre o bando da Chacrinha e a polícia, mas não morre após o ataque que muda o rumo da história.
A confusão começa quando Paulinho, Juquinha e outros policiais realizam uma batida no ferro-velho de Joaquim. Ao descobrir a movimentação, Bagdá reúne seus homens e decide reagir, dando início a uma troca de tiros que rapidamente sai do controle.
Bagdá
No meio do confronto, Vandilson aproveita o caos para trair o próprio chefe. Ele atira em Bagdá com a intenção de assumir o comando da Chacrinha, atitude que não passa despercebida por Alemão, que percebe a traição no momento do disparo.
Ferido, Bagdá perde os sentidos diante de Lucélia, que toma uma decisão arriscada ao esconder o bandido da polícia para salvar sua vida. Mesmo em estado grave, o líder do bando sobrevive e força José Maria a realizar uma cirurgia de emergência.
A operação é bem-sucedida e Bagdá escapa da morte, mas o episódio deixa marcas profundas. Desconfiado e mais frio, ele decide guardar a bala que o atingiu, sinalizando que o ataque não será esquecido e que a traição terá consequências nos próximos capítulos.