NOVELA DAS 9

Bagdá morre em Três Graças? Personagem de Xamã é baleado em confronto e tem destino decidido

Tiro durante ação policial muda o comando da Chacrinha e coloca o líder do bando entre a vida e a morte no capítulo desta segunda-feira (2)

Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:30

Bagdá é baleado, sobrevive e vê o poder da Chacrinha ameaçado em Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

Bagdá vai passar por um dos momentos mais tensos de Três Graças no episódio exibido nesta segunda-feira. O personagem interpretado por Xamã é atingido por um tiro durante um confronto entre o bando da Chacrinha e a polícia, mas não morre após o ataque que muda o rumo da história.

A confusão começa quando Paulinho, Juquinha e outros policiais realizam uma batida no ferro-velho de Joaquim. Ao descobrir a movimentação, Bagdá reúne seus homens e decide reagir, dando início a uma troca de tiros que rapidamente sai do controle.

No meio do confronto, Vandilson aproveita o caos para trair o próprio chefe. Ele atira em Bagdá com a intenção de assumir o comando da Chacrinha, atitude que não passa despercebida por Alemão, que percebe a traição no momento do disparo.

Ferido, Bagdá perde os sentidos diante de Lucélia, que toma uma decisão arriscada ao esconder o bandido da polícia para salvar sua vida. Mesmo em estado grave, o líder do bando sobrevive e força José Maria a realizar uma cirurgia de emergência.