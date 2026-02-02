Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bagdá morre em Três Graças? Personagem de Xamã é baleado em confronto e tem destino decidido

Tiro durante ação policial muda o comando da Chacrinha e coloca o líder do bando entre a vida e a morte no capítulo desta segunda-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:30

Bagdá em Três Graças
Bagdá é baleado, sobrevive e vê o poder da Chacrinha ameaçado em Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

Bagdá vai passar por um dos momentos mais tensos de Três Graças no episódio exibido nesta segunda-feira. O personagem interpretado por Xamã é atingido por um tiro durante um confronto entre o bando da Chacrinha e a polícia, mas não morre após o ataque que muda o rumo da história.

A confusão começa quando Paulinho, Juquinha e outros policiais realizam uma batida no ferro-velho de Joaquim. Ao descobrir a movimentação, Bagdá reúne seus homens e decide reagir, dando início a uma troca de tiros que rapidamente sai do controle.

Bagdá

Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo

No meio do confronto, Vandilson aproveita o caos para trair o próprio chefe. Ele atira em Bagdá com a intenção de assumir o comando da Chacrinha, atitude que não passa despercebida por Alemão, que percebe a traição no momento do disparo.

Ferido, Bagdá perde os sentidos diante de Lucélia, que toma uma decisão arriscada ao esconder o bandido da polícia para salvar sua vida. Mesmo em estado grave, o líder do bando sobrevive e força José Maria a realizar uma cirurgia de emergência.

A operação é bem-sucedida e Bagdá escapa da morte, mas o episódio deixa marcas profundas. Desconfiado e mais frio, ele decide guardar a bala que o atingiu, sinalizando que o ataque não será esquecido e que a traição terá consequências nos próximos capítulos.

Leia mais

Imagem - Quem é Marcos Araújo, empresário citado por Lívia Andrade em acusações de perseguição e violência doméstica

Quem é Marcos Araújo, empresário citado por Lívia Andrade em acusações de perseguição e violência doméstica

Imagem - O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo

O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo

Imagem - BBB 26: Ana Paula Renault e Milena são chamadas ao confessionário após caos no 'Tá com Nada'

BBB 26: Ana Paula Renault e Milena são chamadas ao confessionário após caos no 'Tá com Nada'

Tags:

tv Globo Novela Três Graças Xamã Bagdá

Mais recentes

Imagem - É o momento de deixar fluir, sem forçar a barra! Saiba o que o Universo pede para Áries, Touro e Gêmeos

É o momento de deixar fluir, sem forçar a barra! Saiba o que o Universo pede para Áries, Touro e Gêmeos
Imagem - Paolla Oliveira ironiza e rebate comentário de cirurgiã sobre sua região íntima: ‘Que maravilha’

Paolla Oliveira ironiza e rebate comentário de cirurgiã sobre sua região íntima: ‘Que maravilha’
Imagem - Quem é Marcos Araújo, empresário citado por Lívia Andrade em acusações de perseguição e violência doméstica

Quem é Marcos Araújo, empresário citado por Lívia Andrade em acusações de perseguição e violência doméstica

MAIS LIDAS

Imagem - Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’
01

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'
02

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
03

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil