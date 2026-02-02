PUNIÇÃO GRAVÍSSIMA

BBB 26: Ana Paula Renault e Milena são chamadas ao confessionário após caos no 'Tá com Nada'

Manhã e tarde desta segunda foram marcadas por tensão e punições no Big Brother Brasil 26 e movimentaram fortemente as redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:11

Ana Paula e Milena causam punição gravíssima e leva casa inteira ao Tá com Nada Crédito: Divulgação/TV Globo

A manhã desta segunda-feira (2) no BBB 26 começou tensa e terminou com toda a casa no regime “Tá Com Nada”, após uma sequência de punições que começaram com decisões tomadas por Ana Paula Renault e Milena dentro da casa.

Tudo começou cedo quando Ana Paula Renault, veterana conhecida por atitudes ousadas no reality, optou por não entrar no Confessionário para fazer o Raio-X dentro do tempo estipulado pela produção. Essa dinâmica diária é obrigatória e funciona como um diário do confinamento. Ao ignorar o cronômetro e ainda falar sem estar com o microfone, Ana Paula perdeu 500 estalecas pela infração gravíssima e outras 50 estalecas pela penalidade extra por falar sem o microfone.

O clima já estava carregado no Quarto Sonho de Eternidade pouco antes disso, quando Ana Paula confidenciou a Milena que não participaria da dinâmica naquele dia. Pouco depois o cenário se agravou ainda mais.

Logo depois, a Xepa da casa também entrou na história. Milena, que já havia enfrentado dia anterior de tensão ao perder um Raio-X e discutir com colegas por causa da organização da dinâmica, escolheu comer um abacaxi que era do grupo VIP, algo proibido para quem está na Xepa. Essa ação também foi classificada como punição gravíssima, e ela perdeu 500 estalecas por isso.

A soma dessas punições fez o chamado vacilômetro da casa ultrapassar o limite, acionando automaticamente o “Tá Com Nada”, uma das penalidades coletivas mais severas da edição até agora. Nesse modo, os participantes perdem todas as regalias, têm os alimentos confiscados e passam a se alimentar apenas de itens básicos como arroz, feijão, goiabada e café, com restrições adicionais definidas pela produção.

Em seguida, uma sirene foi acionada na casa anunciando a entrada oficial no “Tá Com Nada”, e o clima entre os confinados mudou rapidamente.

Durante a tarde, a produção chamou Ana Paula Renault e Milena ao Confessionário e deu uma advertência oficial, apontando que não é permitido provocar punições gravíssimas de propósito ou descumprir regras oficialmente estabelecidas. A situação acabou gerando um clima de rivalidade dentro da casa e deixou os demais participantes em alerta quanto às consequências coletivas que uma decisão individual pode causar.