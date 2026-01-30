REALITY SHOW

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault e ex-deputado que segue ativo aos 96 anos

Veterano da política mineira, ele mantém rotina de trabalho intensa e voltou aos holofotes após a participação da filha no BBB 26

A participação de Ana Paula Renault no BBB 26 instigou a curiosidade do público sobre sua trajetória pessoal e familiar da jornalista. Fora da casa, um nome chamou atenção nas redes sociais pela história e longevidade impressionantes. Trata-se de Gerardo Henrique Machado Renault, pai da sister e uma figura histórica da política de Minas Gerais.

Aos 96 anos, Gerardo não apenas acumula décadas de vida pública como também mantém uma rotina ativa de trabalho. Longe da aposentadoria plena, ele segue à frente de uma instituição ligada ao Legislativo mineiro e frequentemente aparece despachando e participando das atividades administrativas.

Engana-se quem associa o sobrenome Renault à montadora francesa. No caso da família de Ana Paula, o nome tem peso próprio na política estadual. Gerardo iniciou a carreira como vereador em Belo Horizonte nos anos 1950, passou pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e chegou à Câmara dos Deputados no fim da década de 1970, atravessando um dos períodos mais sensíveis da história política brasileira.

Em Brasília, exerceu mandato como deputado federal entre 1979 e 1987, período marcado pela transição do regime militar para a redemocratização. Ao longo da trajetória, foi filiado a partidos como ARENA e PDS, siglas que sustentavam o governo à época.

Mesmo após deixar o Congresso, Gerardo não se afastou da vida pública. Desde 1991, ocupa a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais. O cargo segue sendo renovado por meio de reeleições sucessivas, incluindo o mandato atual, válido até 2027, o que fará com que ele complete 97 anos no comando da instituição.

A relação entre pai e filha também chama atenção. Ana Paula já declarou em entrevistas que cresceu em um ambiente de diálogo direto e opiniões firmes. Viúvo, Gerardo criou as filhas após a morte da esposa, Dona Maria da Conceição, e sempre acompanhou de perto a trajetória profissional da jornalista.

Segundo a própria Ana Paula, o pai é atento às aparições da filha na mídia, faz críticas quando julga necessário e, ao mesmo tempo, representa uma base sólida de apoio emocional. Essa convivência ajuda a explicar o perfil direto e combativo que marcou a participação da ex-BBB tanto em edições anteriores quanto no BBB 26.