Veja o momento que causou a expulsão de Paulo Augusto no BBB 26

Brother foi desclassificado após empurrar Jonas durante a corrida pelo Big Fone

Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:19

Veja o momento em que Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

O jogo chegou ao fim para Paulo Augusto no BBB 26. O participante foi expulso do reality show nesta sexta-feira (30), após um lance ocorrido durante a dinâmica do Big Fone, que acabou repercutindo dentro e fora da casa.

Na manhã do mesmo dia, o telefone tocou por volta das 7h e mobilizou os brothers que já estavam acordados. Três aparelhos estavam espalhados pela casa, na cozinha, no jardim e na sala. Babu Santana chegou a atender o Big Fone da cozinha, percebeu que não era o correto e correu em direção ao jardim.

Foi nesse momento que Paulo Augusto e Jonas Sulzbach dispararam pelo gramado para tentar alcançar o brother. Durante a corrida, Paulo Augusto empurrou Jonas ao tentar ultrapassá-lo, atitude que acabou sendo determinante para a decisão da produção.

Ao longo do dia, o clima ficou pesado dentro da casa. Jonas demonstrou chateação e relatou que o empurrão o machucou de verdade. Já Paulo Augusto passou horas apreensivo, conversando com outros participantes e temendo uma possível punição.