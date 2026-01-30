GRANDE RETORNO

Margareth Menezes confirma retorno ao comando do bloco Os Mascarados no Carnaval de Salvador 2026

Cantora reassume o comando de um dos blocos mais tradicionais da folia após dez anos e amplia agenda com trios e participações especiais

Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:48

Margareth Menezes está de volta ao comando do bloco Os Mascarados Crédito: Divulgação

Depois de uma década longe do posto de anfitriã, Margareth Menezes vai voltar a puxar o trio do bloco Os Mascarados no Carnaval de Salvador em 2026. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (30), durante coletiva de imprensa no Palacete Tirachapéu, no Pelourinho, e marcou um reencontro simbólico entre a cantora e um dos blocos mais tradicionais da folia baiana.

Em clima de emoção, Margareth explicou que a decisão representa um retorno afetivo à própria história no carnaval. "Pra mim é um momento muito especial poder estar voltando a puxar o trio dos Mascarados mais esse ano. Na verdade, esse desligamento foi um pouco... eu me afastei primeiro por dez anos, né? E depois, nos últimos cinco anos, me convidavam para fazer uma participação ou outra, mas esse ano eu resolvi ficar, eu aceitei a proposta", afirmou a artista.

Além dos Mascarados, Margareth Menezes também vai marcar presença no circuito Dodô, na Barra e em Ondina, com o Trio da Cultura. A cantora fez questão de destacar que o projeto não tem vínculo com o Ministério da Cultura e nasce com o objetivo de valorizar o Afropopbrasileiro. Para o desfile, ela convidou Josyara e Luedji Luna.

"Eu sempre gostei de trazer isso, eu sempre gostei de trazer a representação da cultura popular para perto dos meus projetos, sempre foi assim, sempre gostei de convidar, sempre gostei de mostrar essa cultura raiz", reforçou.