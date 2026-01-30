VEJA FOTOS

Gracyanne Barbosa assume novo namoro após surpresa romântica preparada por empresário

Novo casal celebrou o início do relacionamento com pedido surpresa, declarações apaixonadas e aparição pública em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:06

Gracyanne Barbosa assume namoro após pedido surpresa no fim de semana Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Gracyanne Barbosa, de 42 anos, vive um novo capítulo na vida amorosa. No último domingo (25), ela foi pedida em namoro por Gabriel Cardoso, de 35, em um momento marcado por romantismo e surpresa. O empresário organizou uma decoração com flores, pétalas e velas em um quarto e oficializou o pedido, que teve resposta imediata.

“Obviamente, disse sim”, escreveu Gracyanne ao compartilhar registros do momento especial nas redes sociais.

Encantada com a iniciativa, a ex-BBB também abriu o coração ao falar sobre a relação e a forma como Gabriel chegou à sua vida. "Nunca fui de acreditar em destino ou sorte, mas quando você apareceu na minha vida percebi que era o universo conspirando para termos esse encontro. Você me surpreende todos os dias, com cuidado, presença, verdade, intensidade, escrevendo a punho, cozinhando rs E último domingo, mesmo sendo quase impossível (eu não coopero) preparou essa surpresa linda."

Gracyanne Barbosa é pedida em namoro 1 de 8

Em outro trecho, Gracyanne revelou que o sentimento já estava definido antes mesmo do pedido oficial. "Obviamente disse sim, mas foi bem antes de você pedir. Foi no momento que percebi que o lugar que quero estar no fim do dia, é com a cabeça no seu peito, me sentindo viva, perdendo totalmente o controle e, ao mesmo tempo, sentindo que estou segura e em paz. Obrigada por chegar leve, me fazer sorrir, me inspirar e por todo o resto que faz comigo; mas essa parte conto no seu ouvido."