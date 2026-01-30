Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot aponta que três signos terão surpresas no último fim de semana de janeiro

Movimentos astrais e cartas indicam reviravoltas positivas, convites inesperados e mudanças

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 02:30

três signos terão surpresas no último fim de semana de janeiro
três signos terão surpresas no último fim de semana de janeiro Crédito: Imagem feita com Google AI

O último fim de semana de janeiro chega com energia de surpresa e viradas inesperadas para três signos do zodíaco. Segundo especialistas em tarot e astrologia, a combinação dos astros com cartas de movimento e renovação indica acontecimentos fora do roteiro, capazes de mexer com emoções, planos e até relações que pareciam estáveis.

As previsões apontam encontros improváveis, notícias inesperadas e decisões que podem mudar o clima dos próximos dias. Veja quais signos estão no centro dessas surpresas.

Gêmeos

As cartas mostram A Roda da Fortuna, símbolo clássico de reviravoltas. O fim de semana pode trazer convites de última hora, mensagens inesperadas ou mudanças rápidas de planos. Nos astros, Mercúrio ativa a comunicação e favorece reencontros e conversas decisivas.

Leão

O tarot traz O Sol combinado com O Louco, indicando alegria, espontaneidade e acontecimentos inesperados. Leão pode ser surpreendido positivamente no amor ou na vida social, com destaque e reconhecimento vindo de onde menos espera.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Escorpião

A carta A Morte surge como sinal de encerramento seguido de renovação. Especialistas apontam que uma situação pode mudar de forma abrupta, abrindo espaço para algo melhor. Os astros favorecem libertações emocionais e decisões que trazem alívio.

Para os demais signos, o fim de semana tende a ser mais estável, mas ainda assim favorável para descanso, reflexão e organização emocional. Já para Gêmeos, Leão e Escorpião, o momento pede abertura para o novo e disposição para lidar com o inesperado.

Leia mais

Imagem - Dudu Nobre é diagnosticado com pneumonia e adia shows

Dudu Nobre é diagnosticado com pneumonia e adia shows

Imagem - Tia Má se emociona ao comemorar aprovação do filho no vestibular

Tia Má se emociona ao comemorar aprovação do filho no vestibular

Imagem - O que é o Legendários e por que o movimento virou tema de embate entre Brígido e Ana Paula Renault no BBB 26

O que é o Legendários e por que o movimento virou tema de embate entre Brígido e Ana Paula Renault no BBB 26

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maxiane vira nova líder do BBB 26 após prova marcada por rapidez e decisões estratégicas

Maxiane vira nova líder do BBB 26 após prova marcada por rapidez e decisões estratégicas
Imagem - BBB 26: Breno atende Big Fone e veta Brigido de todas as provas da semana

BBB 26: Breno atende Big Fone e veta Brigido de todas as provas da semana
Imagem - Ivete Sangalo passeia no Velho Chico antes de comandar a folia em Juazeiro

Ivete Sangalo passeia no Velho Chico antes de comandar a folia em Juazeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
03

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Imagem - Veja quem ganhou os R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia no primeiro sorteio do ano
04

Veja quem ganhou os R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia no primeiro sorteio do ano