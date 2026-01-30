Tarot aponta que três signos terão surpresas no último fim de semana de janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 02:30
O último fim de semana de janeiro chega com energia de surpresa e viradas inesperadas para três signos do zodíaco. Segundo especialistas em tarot e astrologia, a combinação dos astros com cartas de movimento e renovação indica acontecimentos fora do roteiro, capazes de mexer com emoções, planos e até relações que pareciam estáveis.
As previsões apontam encontros improváveis, notícias inesperadas e decisões que podem mudar o clima dos próximos dias. Veja quais signos estão no centro dessas surpresas.
Gêmeos
As cartas mostram A Roda da Fortuna, símbolo clássico de reviravoltas. O fim de semana pode trazer convites de última hora, mensagens inesperadas ou mudanças rápidas de planos. Nos astros, Mercúrio ativa a comunicação e favorece reencontros e conversas decisivas.
Leão
O tarot traz O Sol combinado com O Louco, indicando alegria, espontaneidade e acontecimentos inesperados. Leão pode ser surpreendido positivamente no amor ou na vida social, com destaque e reconhecimento vindo de onde menos espera.
Escorpião
A carta A Morte surge como sinal de encerramento seguido de renovação. Especialistas apontam que uma situação pode mudar de forma abrupta, abrindo espaço para algo melhor. Os astros favorecem libertações emocionais e decisões que trazem alívio.
Para os demais signos, o fim de semana tende a ser mais estável, mas ainda assim favorável para descanso, reflexão e organização emocional. Já para Gêmeos, Leão e Escorpião, o momento pede abertura para o novo e disposição para lidar com o inesperado.