Dudu Nobre é diagnosticado com pneumonia e adia shows

Sambista segue em recuperação sob orientação médica e apresentações previstas para os próximos dias serão remarcadas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:31

Dudu Nobre pausa agenda após diagnóstico de pneumonia
Dudu Nobre pausa agenda após diagnóstico de pneumonia Crédito: Reprodução

O cantor Dudu Nobre precisou interromper temporariamente sua agenda após receber diagnóstico de pneumonia. Aos 51 anos, o artista está em observação médica e cumpre repouso absoluto, conforme orientação da equipe de saúde. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (29), por meio de comunicado divulgado nas redes sociais.

De acordo com a nota, a decisão de adiar os shows foi tomada para garantir a plena recuperação do sambista. As apresentações marcadas para esta quinta-feira e para o fim de semana não acontecerão e novas datas devem ser divulgadas em breve.

Horas antes do anúncio oficial, Dudu já havia aparecido nas redes ao publicar uma foto em uma unidade de atendimento médico. Na legenda, o cantor usou o bom humor característico ao comentar que a situação “deu ruim na máquina”, o que gerou preocupação e mensagens de apoio dos fãs.

Comunicado oficial divulgado no perfil do sambista Crédito: Reprodução

Entre os compromissos afetados estão um show em São Paulo e outra apresentação prevista para o sábado em Barra de São João, no interior do Rio de Janeiro. A produção agradeceu a compreensão do público e reforçou que o foco, neste momento, é a recuperação total do artista.

Tags:

Dudu Nobre

