Dudu Nobre é diagnosticado com pneumonia e adia shows

Heider Sacramento
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:31
O cantor Dudu Nobre precisou interromper temporariamente sua agenda após receber diagnóstico de pneumonia. Aos 51 anos, o artista está em observação médica e cumpre repouso absoluto, conforme orientação da equipe de saúde. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (29), por meio de comunicado divulgado nas redes sociais.
De acordo com a nota, a decisão de adiar os shows foi tomada para garantir a plena recuperação do sambista. As apresentações marcadas para esta quinta-feira e para o fim de semana não acontecerão e novas datas devem ser divulgadas em breve.
Dudu Nobre
Horas antes do anúncio oficial, Dudu já havia aparecido nas redes ao publicar uma foto em uma unidade de atendimento médico. Na legenda, o cantor usou o bom humor característico ao comentar que a situação “deu ruim na máquina”, o que gerou preocupação e mensagens de apoio dos fãs.
Entre os compromissos afetados estão um show em São Paulo e outra apresentação prevista para o sábado em Barra de São João, no interior do Rio de Janeiro. A produção agradeceu a compreensão do público e reforçou que o foco, neste momento, é a recuperação total do artista.