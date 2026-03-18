Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rafael Zulu compara Neymar ao Mickey e alfineta Ancelotti: 'Se orienta'

Ator criticou a ausência do jogador na lista de convocados da Seleção Brasileira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:03

Rafael Zulu e Neymar
Rafael Zulu e Neymar Crédito: Reprodução

Rafael Zulu criticou a ausência de Neymar Jr. na última convocação da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo 2026, anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na última segunda-feira (16). Amigo do jogador, o ator alfinetou o treinador italiano e mandou um recado irônico.

"Carta aberta ao Sr. Ancelotti: ‘A Disney sem o Mickey não existe, hein. Se orienta!'", escreveu o artista nesta terça-feira (17). Ele ainda acrescentou: "Os amantes de futebol concordarão comigo".

Rafael Zulu

Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram
Thiaguinho e Rafael Zulu por Reprodução
1 de 14
Rafael Zulu por Reprodução/Instagram

O recado de Rafael Zulu movimentou as redes sociais e dividiu opiniões. Alguns anônimos e famosos, como o ex-BBB Douglas Silva, também demonstraram preocupação com a possível ausência de Neymar na Copa do Mundo. "Não tem como ele não ir!", comentou ele. Outras pessoas, no entanto, concordaram com a decisão de Ancelotti.

"O problema é esse: a Copa não é a Disney. É coisa séria!", disse uma pessoa. "Mas se você chegar na Disney e o Mickey tiver dormindo, não adianta nada também", comentou mais uma. "Melhor poupar agora e levar para o que realmente importa do que correr o risco de machucar agora e não ter nosso adulto Ney na Copa! Espero que esse também seja o raciocínio dele", ponderou uma terceira.

Curtida polêmica de Neymar em foto da modelo Pauline Tantot

Curtida de Neymar em foto da modelo Pauline Tantot por Reprodução/Instagram
Comentário de Neymar após curtida em foto da modelo Pauline Tantot por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi repostou vídeo por Reprodução/Instagram
Pauline Tantot, musa do OnlyFans que teve foto curtida por Neymar por Reprodução/Instagram
Pauline Tantot já esteve em festa de aniversário de Neymar e voltou aos holofotes após curtida polêmica do jogador por Reprodução
Neymar segue a modelo francesa, Pauline por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Curtida de Neymar em foto da modelo Pauline Tantot por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - 'Não é para ter pena': Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo real e revela luta contra doença autoimune

'Não é para ter pena': Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo real e revela luta contra doença autoimune

Imagem - Maria Gadú quebra o silêncio após polêmica com Luiza Possi e faz alerta: 'Mal-estar da 'cura gay''

Maria Gadú quebra o silêncio após polêmica com Luiza Possi e faz alerta: 'Mal-estar da 'cura gay''

Imagem - Ivete Sangalo é liberada para voltar aos treinos após cirurgia no rosto: 'Agora estou pronta'

Ivete Sangalo é liberada para voltar aos treinos após cirurgia no rosto: 'Agora estou pronta'

Tags:

Neymar Seleção Brasileira Seleção Carlo Ancelotti Convocação Rafael Zulu

Mais recentes

Imagem - Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode

Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode
Imagem - Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)

Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)
Imagem - Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais