RECADO

Rafael Zulu compara Neymar ao Mickey e alfineta Ancelotti: 'Se orienta'

Ator criticou a ausência do jogador na lista de convocados da Seleção Brasileira

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:03

Rafael Zulu e Neymar Crédito: Reprodução

Rafael Zulu criticou a ausência de Neymar Jr. na última convocação da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo 2026, anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na última segunda-feira (16). Amigo do jogador, o ator alfinetou o treinador italiano e mandou um recado irônico.

"Carta aberta ao Sr. Ancelotti: ‘A Disney sem o Mickey não existe, hein. Se orienta!'", escreveu o artista nesta terça-feira (17). Ele ainda acrescentou: "Os amantes de futebol concordarão comigo".

Rafael Zulu 1 de 14

O recado de Rafael Zulu movimentou as redes sociais e dividiu opiniões. Alguns anônimos e famosos, como o ex-BBB Douglas Silva, também demonstraram preocupação com a possível ausência de Neymar na Copa do Mundo. "Não tem como ele não ir!", comentou ele. Outras pessoas, no entanto, concordaram com a decisão de Ancelotti.

"O problema é esse: a Copa não é a Disney. É coisa séria!", disse uma pessoa. "Mas se você chegar na Disney e o Mickey tiver dormindo, não adianta nada também", comentou mais uma. "Melhor poupar agora e levar para o que realmente importa do que correr o risco de machucar agora e não ter nosso adulto Ney na Copa! Espero que esse também seja o raciocínio dele", ponderou uma terceira.