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Maria Gadú quebra o silêncio após polêmica com Luiza Possi e faz alerta: 'Mal-estar da 'cura gay''

Cantora rebateu discurso de antigo romance e criticou o uso do fundamentalismo religioso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:30

Maria Gadú expõe antigo namoro com Luiza Possi e web reage
Maria Gadú expõe antigo namoro com Luiza Possi e web reage Crédito: Reprodução

No aniversário de 35 anos da Conspiração Filmes, no Rio de Janeiro, a cantora Maria Gadú provou que não tem medo de colocar o dedo na ferida quando o assunto é responsabilidade social e a comunidade LGBTQIAPN+.

Acompanhada da esposa, a artista plástica Ana Paula Poppi, Gadú abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo Luiza Possi. Para quem não lembra, a polêmica começou após Maria comentar o antigo romance das duas e Luiza se declarar 'ex-bissexual'.

Maria Gadú e família

Maria GAdu por Foto Divulgação
A cantora Maria Gadú é casada com a artista plástica Ana Paula Popi. Elas estão juntas desde 2021 e têm uma filha, chamada Alice, de 2 anos por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadú por Reprodução
Maria Gadu e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi, e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Corrêa, irmã de Maria Gadú, gerou a filha Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi, a filha, Alice e família por Reprodução/Redes Sociais
Milton Nascimento e Alice, filha de Maria Gadu por Reprodução/Redes Sociais
Mulher de Maria Gadú se declara à cantora por Reprodução/Redes Sociais
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Maria GAdu por Foto Divulgação

Sem papas na língua, Maria Gadú explicou que sua crítica não é um ataque pessoal, mas um alerta sobre como esse tipo de discurso pode ser usado por grupos fundamentalistas.

"Eu não acredito nisso de 'ex-bissexual'. Acho que não entendi bem o que isso significa", ironizou a cantora.

Para Gadú, ao dizer que deixou de ser bissexual, Luiza acaba abrindo uma brecha perigosa para a ideia da "cura gay". "Isso causa um mal-estar enorme na nossa comunidade. É um discurso baseado em fundamentalismo e eu não quis ficar quieta. Acho que ela foi descuidada", disse em entrevista à Quem.

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A cantora de 39 anos foi além e tocou em um ponto sensível: a mistura de religião com orientação sexual. Ela citou o caso trágico de Karol Eller para ilustrar como a pressão por uma suposta mudança de identidade pode levar a consequências fatais. "A fé é algo soberano e divino, não deveria ser misturada com isso porque machuca e é perigoso", pontuou.

Sobre os ataques de ódio que recebe na internet, Maria garantiu que comentários homofóbicos ou racistas não têm o poder de desestabilizá-la. "Não vou ser menos eu porque a 'Claudinha 22' vai me atacar. Coitada das Claudias", brincou.

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Tags:

Polêmica Lgbt Lgbtqiapn+ Luiza Possi Maria Gadú

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