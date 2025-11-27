Acesse sua conta
Equipe de Luiza Possi quebra silêncio sobre revelação de Maria Gadú

Gadú deixou comentário debochado em vídeo da filha de Zizi Possi e disse que relação entre as duas foi um 'erro'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:51

Maria Gadú expõe antigo namoro com Luiza Possi e web reage
Maria Gadú expõe antigo namoro com Luiza Possi e web reage Crédito: Reprodução

Luiza Possi está no centro de uma polêmica após Maria Gadú deixar um comentário debochado em publicação em que a artista falava sobre "tempos injustos", publicada pouco tempo após a prisão de Bolsonaro. Gadú confirmou o namoro que teve com Possi e disse que a relação entre as duas foi um "erro".  "Que o passado nos abandone!", declarou ainda. 

Procurada pela Contigo! nesta quinta-feira (27), a equipe de Luiza Possi finalmente quebrou o silêncio sobre o caso. A assessoria da filha de Zizi Possi afirmou que a cantora não irá comentar a polêmica. "Luiza não fará nenhum comentário", garantiu a equipe da famosa. 

Luiza Possi

Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Reprodução/TV Globo
Luiza Possi seria a escolha da Band para substituir Ana Paula Padrão por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes

Relembre a polêmica

A cantora Luiza Possi causou revolta na internet nesta quarta-feira (26) ao publicar um desabafo sobre injustiça e fé que foi associado à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e 3 meses após o fim do seu julgamento. Luiza refletiu sobre o momento político, argumentando que ele está repleto de "medo", "desespero" e "pessoas agindo como reis".

Falando de Deus e da Bíblia como a salvação, a artista citou mártires que sofreram na Terra, mas que tiveram recompensas divinas. "A gente está vivendo uma série de coisas que são mito injustas e dão medo, desespero, falta de ar, claustrofobia. Estamos presos aqui à mercê do poder dos outros, à mercê da vontade dos outros. A única coisa que realmente me dá forças para continuar é a Bíblia. Lá estão as pessoas que mais sofreram injustamente, mas depois foram recompensadas", começou desabafando, através de vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

Luiza é casada com Cris Gomes, com quem teve o Lucca, de 6 anos, e Matteo, 4. Já Maria Gadú tem um relacionamento com Ana Paula Popi desde 2021; as duas têm uma filha juntas, a Alice, de 2 anos.

Relacionamentos Luiza Possi

