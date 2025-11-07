PAROU

Luiza Possi diz que era viciada em cerveja e parou de beber para salvar casamento

Cantora contou chegava a beber até em jejum, enquanto esperava o personal trainer

Luiza Possi revelou uma batalha interna que enfrentou recentemente. A cantora contou que costumava a beber cerveja todos os dias, algumas vezes até de manhã, em jejum, enquanto esperava o personal trainer. Mas, após ver o marido, o diretor de TV Cris Gomes, parar de beber, ela decidiu fazer o mesmo para salvar o casamento.

A artista explicou que optou por acompanhá-lo para evitar que ele tivesse recaídas ao vê-la tomando sua cervejinha, como ela gostava de fazer todos os dias. "Parei de beber porque o Cris parou de beber. Ele precisava parar pelo bem do nosso relacionamento. Ele precisava parar de beber ou não ia dar certo mais. E ele parou mesmo", disse Luiza em entrevista ao podcast Festa da Firma, apresentado por Wellington Muniz, o Ceará.

"Aí pensei que, se eu não parasse, não poderia dar força para ele. Ele pode ter recaídas e vai beber porque vai me ver bebendo. Ou estamos na mesma frequência, ou vou acabar com meu casamento", completou.

A cantora produzia até mesmo conteúdos de humor para as redes sociais envolvendo a bebida. Mas começou a estudar e passou a entender que muitas famílias tem sua realidade alterada pelo consumo de álcool.

"Eu bebia muito. Se eu acordasse cedo e tivesse que esperar meu personal, eu já tomava uma antes das 10h da manhã. Às vezes, em jejum mesmo, eu bebia cerveja. Posso dizer que eu era adicta, viciada. Meu filho trazia a cerveja para mim e eu achava bonitinho. Eu achava fofo", falou

"Hoje, eu tenho uma relação saudável. Se eu sair, estiver feliz e tudo estiver bem, eu tomo uma cerveja. O que eu não quero é o hábito, porque eu era adicta", explicou.