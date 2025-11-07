Acesse sua conta
Jojo Todynho se envolve em confusão na faculdade, é denunciada por colega e caso vai parar na polícia

Boletim de ocorrência foi registrado contra a cantora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:41

Jojo Todynho
Jojo Todynho Crédito: Reprodução

Jojo Todynho se envolveu em uma confusão durante uma atividade na faculdade onde cursa Direito. O episódio foi parar na polícia, e um boletim de ocorrência foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara), na zona oeste do Rio de Janeiro, contra a cantora.

O desentendimento teria ocorrido durante um simulado da disciplina de Direito Empresarial na última quarta-feira (5). Segundo o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, um grupo de alunos, do qual Jojo participava, teria feito barulho, o que motivou um pedido de silêncio por parte de outros colegas e da professora responsável. 

A campeã de A Fazenda 12, porém, não teria gostado e teria reagido com palavrões. Ela teria disparado ofensas do tipo: "Vai se fud*r" e "Mando se fud*r mesmo". A professora interveio, pedindo ordem, mas as agressões verbais teriam continuado. Um dos alunos envolvidos afirmou ter se sentido ofendido com a suposta atitude de Jojo, procurou a polícia e registrou a ocorrência contra ela.

Ainda de acordo com Pasin, outros colegas de classe também teriam reclamado do comportamento da artista, e a instituição onde ela estuda, a Estácio de Sá, foi formalmente comunicada. Alguns estudantes teriam cobrado uma atitude da universidade e alegado que professores e coordenadores evitam se indispor com a artista por manterem vínculos pessoais com ela. 

À revista Quem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou: "O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara). Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos". Jojo Todynho foi procurada por Lucas Pasin por meio de sua assessoria de imprensa, mas negou o ocorrido. A Estácio de Sá também foi procurada, mas ainda não retornou com um posicionamento.

