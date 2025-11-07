ESTADO DELICADO

Bruce Willis é flagrado caminhando na praia e preocupa fãs

Ator de 70 anos foi visto ao lado de cuidador em Los Angeles; ele enfrenta demência frontotemporal e afasia

Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:00

Bruce Willis Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Bruce Willis, de 70 anos, foi visto caminhando em uma praia na Califórnia na quinta-feira (6), acompanhado de um cuidador. As imagens, divulgadas pelo TMZ, mostram o astro de Duro de Matar usando boné e óculos escuros, enquanto passeava à beira-mar em Los Angeles. Essa é uma das raras aparições públicas do ator desde que se afastou de Hollywood por motivos de saúde.

Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal e afasia, condições que afetam a linguagem, o comportamento e a cognição. Desde o diagnóstico, sua família tem se dedicado integralmente aos cuidados diários do ator, que vive longe dos holofotes há cerca de três anos.

Bruce Willis 1 de 15

Na mesma noite em que o ator foi visto, sua esposa Emma Heming Willis participou de um evento em Nova York e emocionou o público ao mencionar o marido.

“Essa seria uma noite perfeita para o Bruce. Cercado de amigos e da família, ouvindo música ao vivo e improvisando com a sua harmônica”, declarou.

Emma, que é mãe das filhas mais novas de Willis, Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11, falou recentemente sobre como tem lidado com o avanço da doença. “Tive que aprender a conviver com essa dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar e sentir todos os sentimentos que eu tiver que sentir”, disse à Vogue Australia.