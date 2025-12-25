FAMOSOS

Atitude de Rico Melquiades no Natal divide opiniões após decisão de não mostrar a ceia; entenda

Influenciador diz que optou pelo silêncio nas redes por empatia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08:37

Rico Melquiades tem 10,3 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Reprodução

Rico Melquiades usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para explicar uma decisão que chamou a atenção dos seguidores: neste Natal, ele optou por não publicar fotos da tradicional ceia. O influenciador contou que a escolha foi motivada por empatia e reflexão sobre o impacto que esse tipo de conteúdo pode causar em quem vive uma realidade diferente.

Segundo Rico, a ideia não foi fazer disso um ato maior ou exemplar, mas apenas um cuidado. Ele explicou que imagens de mesas fartas podem funcionar como gatilhos emocionais para pessoas que não têm o que comer ou passam por dificuldades financeiras, especialmente em datas simbólicas como o Natal.

“Pensei muito antes e resolvi não postar. Não é sobre ser melhor ou pior, é sobre entender que certas postagens podem machucar quem já está passando por um momento difícil”, disse o influenciador, ao reforçar que a decisão foi tomada com carinho pelos seguidores.

Rico também aproveitou a mensagem para desejar boas festas ao público e tranquilizar quem acompanha seu conteúdo. Ele afirmou que continuará gravando vídeos e compartilhando momentos, apenas não pretende mostrar a mesa da ceia. “Quero que vocês se sintam acolhidos aqui. Desejo um Natal de amor, paz e alegria para todos”, escreveu.

Rico Melquiades explica por que não mostrou a ceia de Natal 1 de 8

A atitude, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas ironizaram a decisão e apontaram contradições com outros conteúdos de ostentação já publicados pelo influenciador, outros elogiaram a postura e disseram se sentir representados pela reflexão proposta.

“Nem todo mundo vive esse clima perfeito”, comentou uma seguidora. “É raro ver alguém pensar no impacto emocional do que posta”, escreveu outra. Por outro lado, houve quem criticasse: “Não posta a ceia, mas posta luxo o ano inteiro”, disse um usuário.