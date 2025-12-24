Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Mariah Carey a Simone: Confira 20 músicas que não podem faltar na sua playlist de Natal

Seleção reúne hits atemporais e canções que viram trilha sonora oficial do fim de ano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:08

Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You'
Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You' Crédito: reprodução/YouTube

É praticamente impossível falar de Natal sem que alguma música venha à cabeça. Basta o mês de dezembro chegar para que sinos, corais e refrões grudentos comecem a tocar em shoppings, rádios e nas redes sociais. E, convenhamos, poucas coisas ajudam tanto a entrar no clima natalino quanto uma boa trilha sonora.

As músicas típicas da data já dominam as playlists desde novembro. Mariah Carey é presença garantida, mas está longe de ser a única. Ao longo das décadas, artistas do pop, do rock, da MPB e até do gospel ajudaram a criar canções que atravessaram gerações e se tornaram verdadeiros símbolos do fim de ano.

Leia mais

Imagem - Ludmilla recusa homenagem do SBT e dispara contra emissora: 'Racismo não se resolve com prêmio'

Ludmilla recusa homenagem do SBT e dispara contra emissora: 'Racismo não se resolve com prêmio'

Imagem - Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Imagem - Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Filmes para assistir na ceia de Natal com a família

Um herói de brinquedo (1996) - Netflix e Disney+ por Reprodução
A Origem dos Guardiões (2012) - Prime Video por Reprodução
A Rena do Nariz Vermelho (1968) - Mubi por Reprodução
Barbie e o Quebra-nozes (2001) - Prime Video por Reprodução
Klaus (2019) - Netflix por Reprodução
Noelle (2019) - Disney+ por Reprodução
O Estranho Mundo de Jack (1993) - Disney+ por Reprodução
O Grinch (2000) - Prime Video por Reprodução
O Melhor Amigo do Papai Noel (2010) - Disney+ por Reprodução
Uma invenção de Natal (2020) - Netflix por Reprodução
O Expresso Polar (2004) - Prime Video por Reprodução
Scrooge: Um Conto de Natal (2022) - Netflix por Reprodução
1 de 12
Um herói de brinquedo (1996) - Netflix e Disney+ por Reprodução

Pensando nisso, o CORREIO reuniu uma playlist com 20 músicas natalinas, entre clássicos internacionais, sucessos brasileiros e faixas mais recentes, para acompanhar desde os preparativos da ceia até aquele momento de descanso depois da sobremesa.

  • 1. All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Não existe Natal moderno sem essa música. Lançada em 1994, a canção virou um fenômeno cultural e retorna todos os anos ao topo das paradas. Inspirada nos hits da Motown dos anos 60, foi escrita em poucos minutos e hoje rende milhões em royalties à cantora, consolidando Mariah como a “rainha do Natal”.

  • 2. Mistletoe - Justin Bieber

Lançada em 2011, quando Bieber vivia o auge da fama, a música trouxe uma proposta diferente ao misturar pop com um leve toque de reggae acústico. É uma das poucas faixas natalinas modernas que conseguiu se firmar como presença constante nas playlists de fim de ano.

  • 3. Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Muito antes de virar trilha icônica de Meninas Malvadas, essa música já embalava Natais desde 1957. Foi uma das primeiras a unir o espírito natalino ao rockabilly, ajudando a modernizar o gênero.

  • 4. Happy Xmas (War Is Over) - John Lennon & Yoko Ono

Mais do que uma música de Natal, essa canção é um manifesto por paz. Lançada em 1971, durante a Guerra do Vietnã, mistura mensagem política com espírito natalino, lembrando que o Natal também é sobre empatia e reflexão.

  • 5. Então É Natal - Simone

No Brasil, o Natal tem voz feminina e ela é de Simone. A versão em português de Happy Xmas virou tradição absoluta nas festas brasileiras desde os anos 90.

  • 6. Noite Feliz - Roberto Carlos

Presença quase obrigatória no Especial de Natal da TV Globo, a canção é uma das mais conhecidas do mundo. A versão brasileira ganhou força com Roberto Carlos e virou sinônimo de Natal em família.

  • 7. Last Christmas - Wham!

Escrita por George Michael, a música fala sobre amor, decepção e promessas feitas no Natal. Apesar do tom melancólico, virou um dos maiores sucessos da década de 80 e continua atual até hoje.

  • 8. Feliz Navidad - José Feliciano

Simples, repetitiva e extremamente eficaz. Lançada em 1970, a música conquistou o mundo mesmo com uma letra curtíssima e se tornou um hino global de boas energias para o fim de ano.

  • 9. Natal Todo Dia - Roupa Nova

O grupo trouxe sua identidade harmônica para o universo natalino e criou uma música que fala de união, fraternidade e amor, valores centrais da data.

  • 10. Vem Chegando o Natal - Aline Barros

Muito popular em apresentações escolares e igrejas, a música é animada, lúdica e perfeita para celebrar o Natal.

  • 11. O Velhinho - Dominguinhos

Com um toque de forró e identidade brasileira, a música traz uma visão mais humana do Papai Noel e carrega uma crítica social delicada, reforçando a ideia de igualdade.

  • 12. Sino de Belém - Michel Teló

Versão brasileira de Jingle Bells, ganhou nova roupagem no sertanejo/pop e se tornou presença frequente nas comemorações familiares.

  • 13. Underneath the Tree - Kelly Clarkson

Lançada em 2013, é considerada por muitos críticos como a música natalina moderna com mais potencial de se tornar um clássico duradouro.

  • 14. Rockin’ Around the Christmas Tree - Brenda Lee

Gravada quando Brenda tinha apenas 13 anos, a música atravessou décadas provando que os clássicos nunca envelhecem.

  • 15. Oh Santa! - Mariah Carey

A rainha do Natal mais uma vez na lista! Mais acelerada e cheia de energia, a faixa ganhou nova vida em uma versão com Ariana Grande e Jennifer Hudson, reforçando o domínio de Mariah no Natal pop.

  • 16. Santa Tell Me - Ariana Grande

Um Natal moderno e romântico? Temos! A música virou o “clássico da nova geração”, especialmente entre quem prefere hits pop atuais.

  •  17. It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas - Michael Bublé

A versão de Bublé transformou a música em trilha sonora oficial de shoppings e vitrines natalinas ao redor do mundo.

  • 18. Boas Festas - Gilberto Gil

Composta em 1932, é uma das músicas natalinas mais autênticas do Brasil, trazendo esperança e sensibilidade em versos simples e profundos.

  • 19. A Paz - Roupa Nova

Embora não seja exclusivamente natalina, virou presença constante no fim de ano por sua mensagem de união e fraternidade.

  • 20. Wonderful Christmastime - Paul McCartney

Com sintetizadores e clima experimental, a música mostra que até o Natal pode ser pop e inovador, sem perder o encanto.

Do pop internacional aos clássicos brasileiros, essa playlist é um convite para desacelerar, celebrar e transformar cada momento do Natal. Afinal, mais do que presentes, o que fica guardado na memória é a trilha sonora e os momentos que compartilhamos com aqueles que amamos. 

Leia mais

Imagem - Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Imagem - 100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial

100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial

Imagem - Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Tags:

Música Natal Simone Mariah Carey Ceia

Mais recentes

Imagem - Decisões maduras: Dia marca uma virada no amor para esses signos hoje (24 de dezembro)

Decisões maduras: Dia marca uma virada no amor para esses signos hoje (24 de dezembro)
Imagem - Presidente do Flamengo ofende jornalista da Globo e caso gera revolta: 'Nariguda que fica falando mal'

Presidente do Flamengo ofende jornalista da Globo e caso gera revolta: 'Nariguda que fica falando mal'
Imagem - FOTOS: Vini Jr. compra cobertura bilionária e cheia de luxo em Dubai

FOTOS: Vini Jr. compra cobertura bilionária e cheia de luxo em Dubai

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Golpe do falso médico: mensagens suspeitas levaram paciente a denunciar técnico de enfermagem
02

Golpe do falso médico: mensagens suspeitas levaram paciente a denunciar técnico de enfermagem

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
03

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
04

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram