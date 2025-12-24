De Mariah Carey a Simone: Confira 20 músicas que não podem faltar na sua playlist de Natal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:08
É praticamente impossível falar de Natal sem que alguma música venha à cabeça. Basta o mês de dezembro chegar para que sinos, corais e refrões grudentos comecem a tocar em shoppings, rádios e nas redes sociais. E, convenhamos, poucas coisas ajudam tanto a entrar no clima natalino quanto uma boa trilha sonora.
As músicas típicas da data já dominam as playlists desde novembro. Mariah Carey é presença garantida, mas está longe de ser a única. Ao longo das décadas, artistas do pop, do rock, da MPB e até do gospel ajudaram a criar canções que atravessaram gerações e se tornaram verdadeiros símbolos do fim de ano.
Pensando nisso, o CORREIO reuniu uma playlist com 20 músicas natalinas, entre clássicos internacionais, sucessos brasileiros e faixas mais recentes, para acompanhar desde os preparativos da ceia até aquele momento de descanso depois da sobremesa.
Não existe Natal moderno sem essa música. Lançada em 1994, a canção virou um fenômeno cultural e retorna todos os anos ao topo das paradas. Inspirada nos hits da Motown dos anos 60, foi escrita em poucos minutos e hoje rende milhões em royalties à cantora, consolidando Mariah como a “rainha do Natal”.
Lançada em 2011, quando Bieber vivia o auge da fama, a música trouxe uma proposta diferente ao misturar pop com um leve toque de reggae acústico. É uma das poucas faixas natalinas modernas que conseguiu se firmar como presença constante nas playlists de fim de ano.
Muito antes de virar trilha icônica de Meninas Malvadas, essa música já embalava Natais desde 1957. Foi uma das primeiras a unir o espírito natalino ao rockabilly, ajudando a modernizar o gênero.
Mais do que uma música de Natal, essa canção é um manifesto por paz. Lançada em 1971, durante a Guerra do Vietnã, mistura mensagem política com espírito natalino, lembrando que o Natal também é sobre empatia e reflexão.
No Brasil, o Natal tem voz feminina e ela é de Simone. A versão em português de Happy Xmas virou tradição absoluta nas festas brasileiras desde os anos 90.
Presença quase obrigatória no Especial de Natal da TV Globo, a canção é uma das mais conhecidas do mundo. A versão brasileira ganhou força com Roberto Carlos e virou sinônimo de Natal em família.
Escrita por George Michael, a música fala sobre amor, decepção e promessas feitas no Natal. Apesar do tom melancólico, virou um dos maiores sucessos da década de 80 e continua atual até hoje.
Simples, repetitiva e extremamente eficaz. Lançada em 1970, a música conquistou o mundo mesmo com uma letra curtíssima e se tornou um hino global de boas energias para o fim de ano.
O grupo trouxe sua identidade harmônica para o universo natalino e criou uma música que fala de união, fraternidade e amor, valores centrais da data.
Muito popular em apresentações escolares e igrejas, a música é animada, lúdica e perfeita para celebrar o Natal.
Com um toque de forró e identidade brasileira, a música traz uma visão mais humana do Papai Noel e carrega uma crítica social delicada, reforçando a ideia de igualdade.
Versão brasileira de Jingle Bells, ganhou nova roupagem no sertanejo/pop e se tornou presença frequente nas comemorações familiares.
Lançada em 2013, é considerada por muitos críticos como a música natalina moderna com mais potencial de se tornar um clássico duradouro.
Gravada quando Brenda tinha apenas 13 anos, a música atravessou décadas provando que os clássicos nunca envelhecem.
A rainha do Natal mais uma vez na lista! Mais acelerada e cheia de energia, a faixa ganhou nova vida em uma versão com Ariana Grande e Jennifer Hudson, reforçando o domínio de Mariah no Natal pop.
Um Natal moderno e romântico? Temos! A música virou o “clássico da nova geração”, especialmente entre quem prefere hits pop atuais.
A versão de Bublé transformou a música em trilha sonora oficial de shoppings e vitrines natalinas ao redor do mundo.
Composta em 1932, é uma das músicas natalinas mais autênticas do Brasil, trazendo esperança e sensibilidade em versos simples e profundos.
Embora não seja exclusivamente natalina, virou presença constante no fim de ano por sua mensagem de união e fraternidade.
Com sintetizadores e clima experimental, a música mostra que até o Natal pode ser pop e inovador, sem perder o encanto.
Do pop internacional aos clássicos brasileiros, essa playlist é um convite para desacelerar, celebrar e transformar cada momento do Natal. Afinal, mais do que presentes, o que fica guardado na memória é a trilha sonora e os momentos que compartilhamos com aqueles que amamos.