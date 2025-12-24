CORREIO INDICA

De Mariah Carey a Simone: Confira 20 músicas que não podem faltar na sua playlist de Natal

Seleção reúne hits atemporais e canções que viram trilha sonora oficial do fim de ano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:08

Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You' Crédito: reprodução/YouTube

É praticamente impossível falar de Natal sem que alguma música venha à cabeça. Basta o mês de dezembro chegar para que sinos, corais e refrões grudentos comecem a tocar em shoppings, rádios e nas redes sociais. E, convenhamos, poucas coisas ajudam tanto a entrar no clima natalino quanto uma boa trilha sonora.

As músicas típicas da data já dominam as playlists desde novembro. Mariah Carey é presença garantida, mas está longe de ser a única. Ao longo das décadas, artistas do pop, do rock, da MPB e até do gospel ajudaram a criar canções que atravessaram gerações e se tornaram verdadeiros símbolos do fim de ano.

Pensando nisso, o CORREIO reuniu uma playlist com 20 músicas natalinas, entre clássicos internacionais, sucessos brasileiros e faixas mais recentes, para acompanhar desde os preparativos da ceia até aquele momento de descanso depois da sobremesa.

1. All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Não existe Natal moderno sem essa música. Lançada em 1994, a canção virou um fenômeno cultural e retorna todos os anos ao topo das paradas. Inspirada nos hits da Motown dos anos 60, foi escrita em poucos minutos e hoje rende milhões em royalties à cantora, consolidando Mariah como a “rainha do Natal”.

2. Mistletoe - Justin Bieber

Lançada em 2011, quando Bieber vivia o auge da fama, a música trouxe uma proposta diferente ao misturar pop com um leve toque de reggae acústico. É uma das poucas faixas natalinas modernas que conseguiu se firmar como presença constante nas playlists de fim de ano.

3. Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Muito antes de virar trilha icônica de Meninas Malvadas, essa música já embalava Natais desde 1957. Foi uma das primeiras a unir o espírito natalino ao rockabilly, ajudando a modernizar o gênero.

4. Happy Xmas (War Is Over) - John Lennon & Yoko Ono

Mais do que uma música de Natal, essa canção é um manifesto por paz. Lançada em 1971, durante a Guerra do Vietnã, mistura mensagem política com espírito natalino, lembrando que o Natal também é sobre empatia e reflexão.

5. Então É Natal - Simone

No Brasil, o Natal tem voz feminina e ela é de Simone. A versão em português de Happy Xmas virou tradição absoluta nas festas brasileiras desde os anos 90.

6. Noite Feliz - Roberto Carlos

Presença quase obrigatória no Especial de Natal da TV Globo, a canção é uma das mais conhecidas do mundo. A versão brasileira ganhou força com Roberto Carlos e virou sinônimo de Natal em família.

7. Last Christmas - Wham!

Escrita por George Michael, a música fala sobre amor, decepção e promessas feitas no Natal. Apesar do tom melancólico, virou um dos maiores sucessos da década de 80 e continua atual até hoje.

8. Feliz Navidad - José Feliciano

Simples, repetitiva e extremamente eficaz. Lançada em 1970, a música conquistou o mundo mesmo com uma letra curtíssima e se tornou um hino global de boas energias para o fim de ano.

9. Natal Todo Dia - Roupa Nova

O grupo trouxe sua identidade harmônica para o universo natalino e criou uma música que fala de união, fraternidade e amor, valores centrais da data.

10. Vem Chegando o Natal - Aline Barros

Muito popular em apresentações escolares e igrejas, a música é animada, lúdica e perfeita para celebrar o Natal.

11. O Velhinho - Dominguinhos

Com um toque de forró e identidade brasileira, a música traz uma visão mais humana do Papai Noel e carrega uma crítica social delicada, reforçando a ideia de igualdade.

12. Sino de Belém - Michel Teló

Versão brasileira de Jingle Bells, ganhou nova roupagem no sertanejo/pop e se tornou presença frequente nas comemorações familiares.

13. Underneath the Tree - Kelly Clarkson

Lançada em 2013, é considerada por muitos críticos como a música natalina moderna com mais potencial de se tornar um clássico duradouro.

14. Rockin’ Around the Christmas Tree - Brenda Lee

Gravada quando Brenda tinha apenas 13 anos, a música atravessou décadas provando que os clássicos nunca envelhecem.

15. Oh Santa! - Mariah Carey

A rainha do Natal mais uma vez na lista! Mais acelerada e cheia de energia, a faixa ganhou nova vida em uma versão com Ariana Grande e Jennifer Hudson, reforçando o domínio de Mariah no Natal pop.

16. Santa Tell Me - Ariana Grande

Um Natal moderno e romântico? Temos! A música virou o “clássico da nova geração”, especialmente entre quem prefere hits pop atuais.

17. It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas - Michael Bublé

A versão de Bublé transformou a música em trilha sonora oficial de shoppings e vitrines natalinas ao redor do mundo.

18. Boas Festas - Gilberto Gil

Composta em 1932, é uma das músicas natalinas mais autênticas do Brasil, trazendo esperança e sensibilidade em versos simples e profundos.

19. A Paz - Roupa Nova

Embora não seja exclusivamente natalina, virou presença constante no fim de ano por sua mensagem de união e fraternidade.

20. Wonderful Christmastime - Paul McCartney

Com sintetizadores e clima experimental, a música mostra que até o Natal pode ser pop e inovador, sem perder o encanto.