Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Após um período de crise e especulações, apresentadora confirma reconciliação com o ator Gabriel Torres

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:24

Mara Maravilha
Mara Maravilha Crédito: Reprodução e Divulgação

Mara Maravilha vai celebrar o Natal com um clima bem diferente do que muitos imaginavam. Depois de meses de especulações sobre o fim do relacionamento, a apresentadora reatou o casamento com o ator e cantor Gabriel Torres, pai de seu filho Benjamim, de 6 anos. A reconciliação foi confirmada oficialmente pela assessoria da artista.

“Sim, eles voltaram. Está tudo bem entre eles”, informou a equipe de Mara, colocando fim aos boatos que circulavam desde o primeiro semestre deste ano.

Nos últimos dias, Mara compartilhou registros de uma viagem ao interior de São Paulo, onde apareceu ao lado de Gabriel em um spa. Na legenda, deixou uma mensagem que muitos fãs interpretaram como um recomeço: “O que parece ser o fim pode ser o começo para uma nova jornada dessa etapa da nossa existência, chamada vida.”

O casal vinha enfrentando turbulências desde maio. Em novembro, a notícia de que a cobertura onde moravam juntos, em Alphaville, estava à venda reforçou a percepção de que a separação era definitiva. Avaliado em cerca de R$ 3 milhões, o imóvel de alto padrão chegou a ser anunciado também para locação, o que alimentou ainda mais os rumores de rompimento.

A relação entre Mara, de 59 anos, e Gabriel, de 36, começou em 2016 e foi oficializada em 2021. Além de ator e apresentador, ele também tem trajetória na música e integrou uma das formações do Balão Mágico nos anos 2000. Juntos, construíram uma família e são pais de Benjamim.

