FAMOSOS

Fiuk aparece com rosto machucado em foto e preocupa fãs nas redes sociais

Imagem publicada pelo artista na véspera de Natal causou alvoroço nas redes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 07:56

FIUK Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal, Fiuk assustou seguidores ao publicar uma imagem nas redes sociais. Na foto, o ator e cantor aparece com o rosto completamente machucado, com marcas visíveis e sangue, o que gerou uma onda de preocupação entre fãs e amigos.

Na legenda, o filho de Fábio Jr. escreveu uma frase enigmática: “Que mundo é esse, por favor, Nossa Senhora?”. Bastou isso para os comentários se multiplicarem. “Você sofreu um acidente?”, questionou um seguidor. “O que aconteceu? Me liga!”, escreveu outro. Houve ainda quem tentasse aliviar a tensão, sugerindo que se tratava apenas de maquiagem ou de alguma gravação em andamento.

Parte dos próprios fãs passou a tranquilizar outros seguidores nos comentários. Muitos afirmaram que a imagem faz parte da caracterização de um clipe musical que Fiuk deve lançar ainda nesta véspera de Natal, e que os ferimentos seriam apenas maquiagem profissional. “É make de clipe, gente”, escreveu um internauta. “Calma, isso é gravação, ele vai lançar hoje”, reforçou outro.

A repercussão foi ainda maior porque a publicação acontece em meio a uma fase delicada da vida profissional de Fiuk. Nas últimas semanas, o artista esteve no centro de uma polêmica envolvendo o filme Descontrole, projeto que, segundo ele, nasceu de uma história pessoal ligada ao drift, esporte que pratica há mais de dez anos.

Fiuk 1 de 18

Fiuk afirmou publicamente que foi afastado da produção e que o longa teria seguido sem sua participação direta, mesmo utilizando sua trajetória e seu nome em negociações comerciais. A equipe responsável pelo filme, por outro lado, negou as acusações e alegou que o cantor teve comportamentos inadequados nos bastidores.