Fiuk aparece com rosto machucado em foto e preocupa fãs nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 07:56
Na manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal, Fiuk assustou seguidores ao publicar uma imagem nas redes sociais. Na foto, o ator e cantor aparece com o rosto completamente machucado, com marcas visíveis e sangue, o que gerou uma onda de preocupação entre fãs e amigos.
Na legenda, o filho de Fábio Jr. escreveu uma frase enigmática: “Que mundo é esse, por favor, Nossa Senhora?”. Bastou isso para os comentários se multiplicarem. “Você sofreu um acidente?”, questionou um seguidor. “O que aconteceu? Me liga!”, escreveu outro. Houve ainda quem tentasse aliviar a tensão, sugerindo que se tratava apenas de maquiagem ou de alguma gravação em andamento.
Parte dos próprios fãs passou a tranquilizar outros seguidores nos comentários. Muitos afirmaram que a imagem faz parte da caracterização de um clipe musical que Fiuk deve lançar ainda nesta véspera de Natal, e que os ferimentos seriam apenas maquiagem profissional. “É make de clipe, gente”, escreveu um internauta. “Calma, isso é gravação, ele vai lançar hoje”, reforçou outro.
A repercussão foi ainda maior porque a publicação acontece em meio a uma fase delicada da vida profissional de Fiuk. Nas últimas semanas, o artista esteve no centro de uma polêmica envolvendo o filme Descontrole, projeto que, segundo ele, nasceu de uma história pessoal ligada ao drift, esporte que pratica há mais de dez anos.
Fiuk
Fiuk afirmou publicamente que foi afastado da produção e que o longa teria seguido sem sua participação direta, mesmo utilizando sua trajetória e seu nome em negociações comerciais. A equipe responsável pelo filme, por outro lado, negou as acusações e alegou que o cantor teve comportamentos inadequados nos bastidores.
Em entrevista recente, Fiuk explicou por que decidiu tornar o conflito público, algo que, segundo ele, não faz parte de sua natureza. “Sempre evitei brigas. Tento resolver tudo no silêncio, mas esse filme representa meu propósito de vida”, desabafou. O artista também falou sobre sua sensibilidade e sobre a frustração ao perceber, aos poucos, que algo não estava certo durante o desenvolvimento do projeto.