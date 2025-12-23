FAMOSOS

Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

Cantor conta como problemas de saúde mudaram a rotina de shows

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:41

Cristiano abre o jogo sobre momento crítico de Zé Neto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Zé Neto e Cristiano já não vivem a mesma correria de quando explodiram nacionalmente com 'Largado às Traças', em 2018. Hoje, mais maduros e consolidados, os sertanejos precisaram desacelerar, não por escolha estratégica, mas por necessidade. Em entrevista recente, Cristiano revelou detalhes do período mais delicado da carreira da dupla, marcado por problemas de saúde enfrentados por Zé Neto.

Segundo Cristiano, o cenário começou a se agravar no pós-pandemia, especialmente após a morte de Marília Mendonça, amiga próxima dos dois. “Depois disso, o Zé foi adoecendo aos poucos”, contou. O cantor explicou que o parceiro passou a abusar do álcool e do cigarro eletrônico, o que afetou diretamente sua voz, além de ter sido diagnosticado com depressão e síndrome do pânico.

“O cigarro eletrônico foi um dos primeiros grandes problemas. Chegou num ponto em que ele não tinha mais voz nem para falar. Para conseguir subir no palco, ele acabava se anestesiando no álcool, ao mesmo tempo em que tratava a depressão com remédios”, relatou Cristiano, em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube. A situação se tornou tão grave que o sertanejo decidiu impor um limite claro.

“Chegou um momento em que eu precisei ser muito duro. Falei: ‘Ou você para de beber, ou a dupla acaba’”, revelou. Diante do risco real à saúde do parceiro, Cristiano convocou uma reunião para discutir o futuro da carreira dos dois e decidiu que era hora de interromper tudo. “Eu não podia continuar daquele jeito. Não queria ser responsável pela morte dele”, desabafou.

Zé Neto e Cristiano 1 de 8

A dupla ficou afastada dos palcos por cerca de três meses, entre outubro e dezembro de 2024, período em que Zé Neto focou no tratamento. Segundo Cristiano, os dois chegaram a passar quase dois meses sem sequer se encontrar. Hoje, o retorno acontece de forma mais cautelosa. “Voltamos, mas sem aquela loucura do começo. Não existe mais aquela ganância. Agora é com o pé mais leve no acelerador”, afirmou.