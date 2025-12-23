Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

Cantor conta como problemas de saúde mudaram a rotina de shows

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:41

“Ou você para de beber ou acabou”: Cristiano abre o jogo sobre momento crítico de Zé Neto
Cristiano abre o jogo sobre momento crítico de Zé Neto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Zé Neto e Cristiano já não vivem a mesma correria de quando explodiram nacionalmente com 'Largado às Traças', em 2018. Hoje, mais maduros e consolidados, os sertanejos precisaram desacelerar, não por escolha estratégica, mas por necessidade. Em entrevista recente, Cristiano revelou detalhes do período mais delicado da carreira da dupla, marcado por problemas de saúde enfrentados por Zé Neto.

Segundo Cristiano, o cenário começou a se agravar no pós-pandemia, especialmente após a morte de Marília Mendonça, amiga próxima dos dois. “Depois disso, o Zé foi adoecendo aos poucos”, contou. O cantor explicou que o parceiro passou a abusar do álcool e do cigarro eletrônico, o que afetou diretamente sua voz, além de ter sido diagnosticado com depressão e síndrome do pânico.

Leia mais

Imagem - 'Sonhos não envelhecem': Quem é Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT

'Sonhos não envelhecem': Quem é Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT

Imagem - Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos

Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos

Imagem - Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

“O cigarro eletrônico foi um dos primeiros grandes problemas. Chegou num ponto em que ele não tinha mais voz nem para falar. Para conseguir subir no palco, ele acabava se anestesiando no álcool, ao mesmo tempo em que tratava a depressão com remédios”, relatou Cristiano, em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube. A situação se tornou tão grave que o sertanejo decidiu impor um limite claro.

“Chegou um momento em que eu precisei ser muito duro. Falei: ‘Ou você para de beber, ou a dupla acaba’”, revelou. Diante do risco real à saúde do parceiro, Cristiano convocou uma reunião para discutir o futuro da carreira dos dois e decidiu que era hora de interromper tudo. “Eu não podia continuar daquele jeito. Não queria ser responsável pela morte dele”, desabafou.

Zé Neto e Cristiano

Zé Neto e Cristiano por Allyson Moreno/Divulgação
Dupla Zé Neto e Cristiano é condenada por mandar plateia xingar homem durante um show por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, em entrevista ao canal Andre Piunti no YouTube por Reprodução/YouTube
“Ou você para de beber ou acabou”: Cristiano abre o jogo sobre momento crítico de Zé Neto por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Zé Neto e Cristiano por Allyson Moreno/Divulgação

A dupla ficou afastada dos palcos por cerca de três meses, entre outubro e dezembro de 2024, período em que Zé Neto focou no tratamento. Segundo Cristiano, os dois chegaram a passar quase dois meses sem sequer se encontrar. Hoje, o retorno acontece de forma mais cautelosa. “Voltamos, mas sem aquela loucura do começo. Não existe mais aquela ganância. Agora é com o pé mais leve no acelerador”, afirmou.

Apesar das dificuldades, Cristiano garante que o momento atual é de reconstrução, respeito aos limites e, acima de tudo, cuidado com a vida, algo que, para ele, passou a ser mais importante do que qualquer sucesso ou agenda lotada.

Leia mais

Imagem - Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Imagem - Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Imagem - 'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

Tags:

Cantor Sertanejo Sertanejo Dupla Cantor zé Neto E Cristiano

Mais recentes

Imagem - Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo
Imagem - 3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar

3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar
Imagem - Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

MAIS LIDAS

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
01

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - 4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante
02

4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante

Imagem - Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador
03

Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
04

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)