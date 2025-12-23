Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Atriz e sambista anunciaram a separação após quase cinco anos juntos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:11

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Paolla Oliveira, 43, e Diogo Nogueira, 44, colocaram um ponto final em um dos relacionamentos mais comentados e acompanhados do meio artístico nos últimos anos. O anúncio da separação foi feito nesta semana, após quase cinco anos juntos, em um comunicado conjunto nas redes sociais. 

A história de amor começou em 2021, com direito a cupido. Foi Mumuzinho quem aproximou a atriz do sambista. Em entrevistas, Diogo já contou que recebeu uma ligação inesperada do amigo dizendo que uma “grande amiga” queria falar com ele. Do outro lado, estava Paolla, que havia pedido ao cantor para fazer a apresentação. A conexão foi imediata, ainda que, no começo, tudo tenha acontecido longe dos holofotes.

Leia mais

Imagem - Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Imagem - 'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

Imagem - De Paolla Oliveira e Diogo Nogueira a Ivete Sangalo e Daniel Cady, veja casais famosos que se separaram em 2025

De Paolla Oliveira e Diogo Nogueira a Ivete Sangalo e Daniel Cady, veja casais famosos que se separaram em 2025

O namoro foi assumido oficialmente durante um show de Diogo, no Rio de Janeiro, quando os dois posaram juntos nos bastidores e trocaram carinho em público. Antes mesmo disso, fãs mais atentos já desconfiavam do romance após o filho do cantor publicar uma foto com o pai e indicar que o clique havia sido feito por Paolla. A partir daí, o casal passou a ser presença constante em eventos, rodas de samba e momentos nas redes sociais.

Entre as curiosidades que marcaram o relacionamento, uma delas ganhou destaque: a afinidade política. Diogo, crítico declarado de Jair Bolsonaro, revelou que, nos primeiros encontros, fez questão de entender a posição de Paolla. O alívio veio quando ouviu da atriz uma rejeição clara ao ex-presidente, momento que ele próprio descreveu como decisivo para se sentir seguro na relação.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação após quase cinco anos juntos por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução | Instagran
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Redes sociais
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Como é a mansão que Paolla Oliveira morava com Diogo Nogueira

De Paolla Oliveira e Diogo Nogueira a Ivete Sangalo e Daniel Cady, veja casais famosos que se separaram em 2025

Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

Diogo Nogueira perde a paciência e xinga torcedores do Galo durante show; veja

O casal também soube lidar com o bom humor diante da exposição. No ano passado, viralizou o comentário de uma atriz dizendo que gostaria de ser “marmita” dos dois, termo usado para se referir a alguém que se relaciona com um casal. Longe de se incomodarem, Paolla e Diogo entraram na brincadeira e chegaram a responder publicamente, arrancando risadas dos fãs.

Ao longo dos anos, não faltaram rumores de crise, término e até gravidez, todos encarados com leveza pela atriz, que chegou a ironizar fake news sobre o fim do namoro. Apesar da sintonia, os dois sempre foram francos ao dizer que não tinham planos imediatos de ter filhos e que conversavam abertamente sobre o futuro.

No comunicado final, eles pediram sensibilidade e privacidade, reforçando que, apesar da separação, o carinho e o respeito permanecem.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo se emociona durante show em Salvador e é consolada: 'Cantor não é robô'

Ivete Sangalo se emociona durante show em Salvador e é consolada: 'Cantor não é robô'

Imagem - 'Conversa com Bial' volta à Globo em 2026 com novo horário e formato; veja o que muda

'Conversa com Bial' volta à Globo em 2026 com novo horário e formato; veja o que muda

Imagem - Imagens revelam que stalker de Isis Valverde entrou no condomínio da atriz mais de uma vez; veja

Imagens revelam que stalker de Isis Valverde entrou no condomínio da atriz mais de uma vez; veja

Tags:

Paolla Oliveira Cantor Diogo Nogueira Atriz Término Relacionamento

Mais recentes

Imagem - Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros
Imagem - 'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (23) favorecem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (23) favorecem prosperidade

MAIS LIDAS

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
01

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas
02

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
03

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia
04

Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia