Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Atriz e sambista anunciaram a separação após quase cinco anos juntos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:11

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Paolla Oliveira, 43, e Diogo Nogueira, 44, colocaram um ponto final em um dos relacionamentos mais comentados e acompanhados do meio artístico nos últimos anos. O anúncio da separação foi feito nesta semana, após quase cinco anos juntos, em um comunicado conjunto nas redes sociais.

A história de amor começou em 2021, com direito a cupido. Foi Mumuzinho quem aproximou a atriz do sambista. Em entrevistas, Diogo já contou que recebeu uma ligação inesperada do amigo dizendo que uma “grande amiga” queria falar com ele. Do outro lado, estava Paolla, que havia pedido ao cantor para fazer a apresentação. A conexão foi imediata, ainda que, no começo, tudo tenha acontecido longe dos holofotes.

O namoro foi assumido oficialmente durante um show de Diogo, no Rio de Janeiro, quando os dois posaram juntos nos bastidores e trocaram carinho em público. Antes mesmo disso, fãs mais atentos já desconfiavam do romance após o filho do cantor publicar uma foto com o pai e indicar que o clique havia sido feito por Paolla. A partir daí, o casal passou a ser presença constante em eventos, rodas de samba e momentos nas redes sociais.

Entre as curiosidades que marcaram o relacionamento, uma delas ganhou destaque: a afinidade política. Diogo, crítico declarado de Jair Bolsonaro, revelou que, nos primeiros encontros, fez questão de entender a posição de Paolla. O alívio veio quando ouviu da atriz uma rejeição clara ao ex-presidente, momento que ele próprio descreveu como decisivo para se sentir seguro na relação.

O casal também soube lidar com o bom humor diante da exposição. No ano passado, viralizou o comentário de uma atriz dizendo que gostaria de ser “marmita” dos dois, termo usado para se referir a alguém que se relaciona com um casal. Longe de se incomodarem, Paolla e Diogo entraram na brincadeira e chegaram a responder publicamente, arrancando risadas dos fãs.

Ao longo dos anos, não faltaram rumores de crise, término e até gravidez, todos encarados com leveza pela atriz, que chegou a ironizar fake news sobre o fim do namoro. Apesar da sintonia, os dois sempre foram francos ao dizer que não tinham planos imediatos de ter filhos e que conversavam abertamente sobre o futuro.