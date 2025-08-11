Acesse sua conta
Diogo Nogueira perde a paciência e xinga torcedores do Galo durante show; veja

Cantor interrompeu apresentação para reagir a provocações sobre eliminação do seu time na Copa do Brasil

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:29

Diogo Nogueira se irrita, interrompe show e xinga torcedores do Galo após provocação
Diogo Nogueira se irrita, interrompe show e xinga torcedores do Galo após provocação

O clima esquentou no show de Diogo Nogueira neste sábado (09), em Montes Claros (MG). Durante o Festival Brasa & Fogo, o cantor interrompeu a apresentação para responder, de forma nada amistosa, a provocações feitas por dois espectadores sobre o Atlético Mineiro, time que havia eliminado o Flamengo, seu clube do coração, da Copa do Brasil apenas três dias antes.

Visivelmente irritado, Diogo não poupou palavras. “Tem duas pessoas aqui falando sobre Galo, fazendo assim para mim (símbolo da ‘União Dedo Pro Alto’). Eu acho o seguinte, eu vim aqui para fazer a alegria das pessoas e se você está de palhaçada, você vai tomar no seu c* e vai para a casa do car****", disparou, recebendo aplausos de parte do público.

O artista, de 44 anos, afirmou que os gestos vinham acompanhados de provocações ligadas à Galoucura, torcida organizada do Atlético-MG. “Porque aqui não tem Flamengo, não tem Galo, não tem por** nenhuma. Então, não fo**, babaca.”, completou.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que, após a bronca, os torcedores deixaram o local. Diogo ainda continuou: “Vai se fder. Isso, vai pra fora seu czão. Você é c*zão.”

O episódio ocorreu poucos dias depois da derrota do Flamengo para o Atlético-MG nos pênaltis, na Arena MRV, em Belo Horizonte, resultado que tirou o rubro-negro da Copa do Brasil.

