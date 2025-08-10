Acesse sua conta
Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 11 a 16 de agosto

Trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson promete intrigas, romances e surpresas na semana da novela das 6

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 05:00

Sérgio Guizé como Candinho em
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" Crédito: Divulgação/TV Globo

A novela Êta Mundo Melhor! reserva muita emoção e reviravoltas para os capítulos que vão ao ar de 11 a 16 de agosto na Globo, sempre às 18h05. Escrito por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama traz conflitos intensos, amores complicados e planos traiçoeiros.

  • Veja o resumo completo da semana:

  • Segunda-feira, 11 de agosto
    Dita decide se afastar de Candinho após se irritar com a presença de Zulma. Clóvis tenta um beijo, mas ela se esquiva, enquanto Candinho enfrenta ameaças de Araújo contra sua fábrica. Cunegundes e Quinzinho vivem um momento tenso ao ficarem presos em uma gruta, e Tamires conhece um misterioso Comendador.

  • Terça-feira, 12 de agosto
    A tensão aumenta com o embate entre Zulma e Medeia. Tamires finge ser duas pessoas diferentes para impressionar o Comendador, enquanto Dita e Candinho sofrem com a distância entre eles. Cunegundes é confrontada pela polícia por um roubo, e Estela luta para apoiar Anabela em seu tratamento.

  • Quarta-feira, 13 de agosto
    Traz uma série de emoções: Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis, e Zulma tenta conquistar o coração do protagonista. Dirce enfrenta o desafio de cuidar das crianças do orfanato, e Celso engana Samir sobre as suspeitas em relação a Candinho.

  • Quinta-feira, 14 de agosto
    Medeia desconfia de Celso, enquanto Samir declara não querer mais saber de Candinho. Ernesto e Tamires tramam contra Mirtes e o Comendador, e Sabiá ajuda Candinho a buscar pistas sobre seu filho. Ainda neste dia, Zulma demonstra ciúmes e tenta sabotar os planos de Zenaide e Sabiá.

  • Sexta-feira, 15 de agosto
    Separação de Quinzinho e Cunegundes mexe com todos ao redor. Zulma continua tramando e Celso enfrenta Estela com revelações importantes. Clóvis surpreende Dita com um pedido de casamento, e Sabiá pressiona Zulma sobre Simbá.

  • Sábado, 16 de agosto
    Zulma tenta esconder a presença de Simbá, mas Sabiá percebe que há algo errado. Dita declara seu amor por Candinho, enquanto Zulma arma para que Zenaide e Sabiá passem mal. O capítulo termina com a tensão entre os personagens aumentando e Clóvis indo atrás de Candinho.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com a programação sujeita a alterações.

