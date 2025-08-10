Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 11 a 16 de agosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 05:00
A novela Êta Mundo Melhor! reserva muita emoção e reviravoltas para os capítulos que vão ao ar de 11 a 16 de agosto na Globo, sempre às 18h05. Escrito por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama traz conflitos intensos, amores complicados e planos traiçoeiros.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com a programação sujeita a alterações.