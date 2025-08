CONHEÇA

Quem é Amanda Wanessa? Cantora gospel está em estado vegetativo e vive drama familiar

Cantora está em estado de coma vigil desde acidente grave em 2021; disputa familiar envolve visitas e cuidados médicos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 12:56

Amanda Wanessa Crédito: Reprodução

A tensão entre familiares da cantora gospel Amanda Wanessa voltou a ganhar destaque após um desentendimento entre seu marido, o músico Dobson Santos, e o sogro, José Odilon da Silva Filho, dentro do hospital onde a artista segue internada sob cuidados intensivos. O episódio reacende os conflitos em torno do acesso à cantora, que está em coma vigil desde 2021.>

Amanda Wanessa, atualmente com 38 anos, foi um dos nomes mais conhecidos da música gospel nordestina. Com milhões de visualizações em seus clipes e um público fiel, ela era conhecida por canções como "Agape", "Me Ame Mais" e "Coração de Adorador". Em 2021, no auge da carreira, a cantora sofreu um grave acidente de carro na rodovia PE-60, em Rio Formoso (PE), e teve múltiplas lesões traumáticas.>

Na ocasião, Amanda dirigia o veículo em que estavam sua filha Mel, então com 6 anos, sua amiga e também cantora Juciara Pimentel, e seu pai, José Odilon. O laudo da perícia apontou que Amanda dirigia a 130 km/h no momento da colisão com um caminhão, sendo considerada a responsável exclusiva pelo acidente. O Ministério Público de Pernambuco arquivou o caso, e o Tribunal de Justiça do estado endossou a conclusão.>

Após mais de 640 dias de internação hospitalar, Amanda apresenta sinais mínimos de recuperação, como abrir os olhos e respirar sem aparelhos. No entanto, ela permanece em estado de coma vigil, um quadro neurológico no qual o paciente não tem consciência, fala ou interação, embora mantenha algumas funções vitais. Ela é alimentada por sonda e acompanhada por uma equipe médica multidisciplinar com foco na manutenção do bem-estar físico.>

Em meio a esse processo doloroso, a relação entre Dobson Santos e a família da esposa se deteriorou gravemente. Desde 2013, familiares de Amanda alegam serem impedidos por Dobson de visitá-la e até de frequentar o apartamento onde ela morava com ele e a filha. A irmã de Amanda, Danyele Mendes, afirma que o cunhado chegou a notificar o condomínio proibindo a entrada da família. Dobson nega e diz que visitas são permitidas mediante agendamento prévio.>

O impasse virou caso judicial. Uma decisão de novembro de 2023 garantiu aos pais e à irmã o direito de visitá-la quatro vezes por semana. No entanto, os familiares relatam dificuldades recorrentes no cumprimento da ordem, incluindo longas esperas e negativas de acesso. Dobson alega não ter sido devidamente notificado da decisão, argumento contestado pela defesa da família de Amanda.>