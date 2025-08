POLÊMICA

Ator acusa galã de ‘Vale Tudo’ de internação forçada em clínica psiquiátrica

Após entrevista sobre superação, Renato Góes é alvo de denúncia grave

O ator Renato Góes, conhecido por seus papéis de destaque na TV Globo, foi envolvido em uma polêmica nesta semana após dar uma entrevista à revista GQ Brasil, na qual falou abertamente sobre sua luta contra o vitiligo, condição que o acompanha desde a adolescência. No entanto, o que era para ser um momento de acolhimento e empatia acabou ganhando um novo rumo com a denúncia feita pelo também ator Paulo Ferreira, que o acusou de ter internado um amigo em uma clínica psiquiátrica “à força”. A informação foi divulgada pelo site Em Off.>