EFEITOS ESPECIAIS

Como foi feita a cena do acidente de Abel em ‘Dona de Mim’; veja vídeo

Cena foi marcada por computação gráfica e detalhes práticos no set

Heider Sacramento

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 08:33

Acidente de Abel em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de terça-feira (5) da novela “Dona de Mim”, exibida pela TV Globo, foi marcado por uma das cenas mais impactantes da trama: o acidente que tirou a vida de Abel (Tony Ramos) e Rebeca (Silvia Pfeifer). O momento emocionou o público não só pela carga dramática, mas também pelo realismo da produção, que uniu computação gráfica e efeitos práticos no set. >

Logo após o acidente, o personagem Abel ainda protagonizou uma emocionante despedida da mãe, Rosa (Suely Franco), em uma cena espiritual que fechou o ciclo do personagem com sensibilidade.>

De acordo com informações divulgadas pelo gshow, a maior parte da cena foi criada digitalmente. Elementos como o ônibus, o túnel e até o carro usado por Abel foram produzidos com computação gráfica. No entanto, houve recursos práticos para aumentar o impacto visual e trazer veracidade à sequência.>

O carro utilizado na gravação se movimentava com a ajuda de um equipamento especial, enquanto os vidros quebrados eram feitos de silicone, material escolhido para simular estilhaços de forma segura e realista. Todo o restante, incluindo o capotamento e a queda do viaduto, foi finalizado em pós-produção.>

Assista à cena exibida na novela:>

Na trama, Abel segue para um encontro com Vanderson (Armando Babaioff), criminoso que exige dinheiro pelo resgate de Sofia (Elis Cabral). O plano, porém, é sabotado por Jaques (Marcello Novaes), que corta os freios do carro. Sem controle do veículo, Abel é atingido por um ônibus, causando o trágico desfecho.>