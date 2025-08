TRAGÉDIA

Abel realmente morre em 'Dona de Mim'? Entenda decisão da autora

Novela das 7 da Globo promete grande reviravolta

Elis Freire

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 20:23

Abel e Rebeca sofrem acidente em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

No capítulo desta terça-feira (5), Abel (Tony Ramos) e Rebeca (Silvia Pfeifer) sofreram um grave acidente de carro e deixaram todos preocupados em "Dona de Mim". Mas, o protagonista da novela realmente morre? De acordo com as informações do Notícias da TV, o empresário morre na tragédia, assim como a amiga, o que dá início a uma reviravolta na trama das 19h da Globo. >

Mas, as respostas demorarão a chegar para os entes queridos. Isso porque depois que o carro despenca no mar, o corpo de Rebeca logo é encontrado, enquanto o de Abel demora alguns dias até aparecer. O fato alimenta a esperança dos Boaz de que o empresário tenha nadado e conseguido se salvar, mas o corpo de Abel será encontrado dias depois. >

Ao que tudo indica, Rosane Svartman realmente tirará o personagem da trama, que só vai aparecer nos sonhos e pensamentos dos personagens ou em flashbacks no passado. A decisão foi tomada pela autora para o desenrolar desejado da novela, com mudanças para os demais personagens e nas relações entre eles. >

Investigação da morte

Ao saber da tragédia, a família Boaz ficará desesperada com exceção de Jaques (Marcello Novaes), que celebra o sucesso de seu plano. Ele sabotou o carro do próprio irmão com a ajuda de Danilo (Felipe Simas),para assumir de vez o controle da empresa da família e não pagar pelos seus crimes. Além disso, ele incriminará Vanderson (Armando Babaioff) como o principal suspeito.>

Inconsoláveis com a perda de Abel, os filhos do empresário Sofia (Elis Cabral), Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafael Vitti) e Ayla (Bel Lima) farão de tudo para descobrir o que houve. O protagonista da busca de Justiça será Samuel que desconfiará do tio e procurará provas da sabotagem. A polícia também será convocada para uma investigação e resolução dos fatos. >