Abel reaparece depois de morrer em 'Dona de Mim'

Empresário vai falar com um dos personagens da trama através de um sonho

Elis Freire

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 19:32

Abel vai costurar novamente todas as roupas sabotadas do desfile Crédito: Reprodução / TV Globo

A morte de Abel (Tony Ramos) em "Dona de Mim" não será o fim definitivo da presença do personagem na trama. De acordo com o site Notícias da TV, o personagem fará sua primeira aparição pós-morte justamente para o homem responsável por seu fim: o próprio irmão, Jaques (Marcello Novaes). A cena vai ao ar no capítulo previsto para o dia 3 de setembro, na novela das 19h da TV Globo. >

No momento, Jaques estará dormindo na sala da mansão da família Boaz quando começará a sonhar com Abel. Diante da figura do irmão, ele chegará a declarar que o amava, mas logo se irrita ao perceber que está frente a frente com o espírito daquele que assassinou. “Sai daqui, fantasma maldito!”, gritará.>

Abel, por sua vez, recitará um poema: “‘Morri! E a terra – a mãe comum – o brilho / Destes meus olhos apagou! Assim, / Tântalo, aos reais convivas, num festim / Serviu as carnes do seu próprio filho!’”. Em seguida, provoca Jaques ao trazer uma lembrança: “Lembra que você queria transformar os sonetos de Augusto dos Anjos [1884–1914] numa ópera-rock?”.>

O vilão se exaltará, dizendo que não quer reviver o passado. Mas Abel continuará a falar, listando personagens históricos e bíblicos que também mataram seus irmãos, ironizando que Jaques nem sequer foi original.>

Furioso, o personagem de Marcello Novaes tenta expulsar o espírito, gritando que foi ele quem ficou, que está vivo e que agora tudo pertence a ele, inclusive a Boaz. No entanto, o personagem de Tony Ramos o confronta com uma dúvida perturbadora: “Será mesmo que é sua, Jaques? Tem certeza?”. Nesse instante, Jaques desperta abruptamente, sendo sacudido por Filipa, que o tranquiliza ao dizer que tudo não passou de um pesadelo e que não há ninguém no cômodo.>