'Dona de Mim': Jaques é traído por aliado com prova do assassinato de Abel

Vilão sabotará o carro do irmão, mas comparsa guardará filmagem

Elis Freire

Publicado em 31 de julho de 2025 às 18:20

Desesperado para conquistar a presidência do Boaz e evitar sua prisão por fraude, Jaques (Marcello Novaes) tomará uma medida drástica em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, com ajuda de seus comparsas. Na trama, ele vai sabotar o carro de Abel (Tony Ramos) e provocar um acidente fatal, porém, o que ele não imaginará é que um antigo aliado o trairá: Ricardo (Marcos Pasquim) gravará a ação de Jacques e depois usará contra ele. >

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de sábado (2). No capítulo, o vilão estará tenso, sabendo que Abel está esperando um sinal de Vanderson (Armando Babaioff) para encontrar o golpista e recuperar a guarda de Sofia (Elis Cabral). Nesse momento a atitude criminosa será tomada. As informações são do Notícias da TV.>

"Só tem um jeito, gente, chegar antes do meu irmão, ganhar tempo. Vamos fazer o que o Danilo [Felipe Simas] sugeriu. Cortar o mangote do freio. E tem que ser agora", dirá Jaques a Tânia (Aline Borges) e Ricardo (Marcos Pasquim).>

"Mas ele pode sofrer um acidente", alertará a mulher. "E a gente pode ir preso", acrescentará Ricardo. "O Abel já tem provas do dinheiro que saiu da Boaz. Quando ele pegar a Sofia, vai vir atrás da gente. De mim. A advogada disse que podia até ser prisão em flagrante", explicará o vilão, justificando atentar contra a vida do próprio irmão.>

Execução do plano

Para executar a sabotagem, Jaques mandará Tânia acompanhá-lo e vigiar a entrada do estacionamento. Já para Ricardo, o canalha dará a ordem de desligar as câmeras de segurança. É aí que o aliado vai dar uma rasteira silenciosa no criminoso. O personagem de Marcos Pasquim irá para a sala de controle e desligará quase todas as câmeras, menos a do estacionamento. Ele então, gravará a imagem do circuito de segurança com celular, registrando Jaques cortando o freio do carro do irmão.>

Após o fim do plano, Ricardo apagará tudo do sistema da empresa, para que ninguém encontre essas imagens e Abel sofrerá um acidente e morrerá. Porém, o registro que Ricardo terá feito com o celular estará guardado e será utilizado para ameaçar Jaques no futuro.>