Sequestro, problema em desfile, acidente grave: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 28 de julho de 2025 às 18:58

Grave acidente de Abel em 'Dona de Mim' vai ao ar nesta semana Crédito: Reprodução / TV Globo

Os próximos capítulos de "Dona de Mim" prometem muito caos e confusão, com diversas novidades desenrolando na trama ao longo da semana. As surpresas envolvem a festa de 60 anos da Boaz, o sequestro de Sofia (Elis Cabral) pelo próprio pai Vanderson (Armando Babaioff), exigindo um valor de Abel, e até um acidente grave envolvendo um dos personagens. A novela, criada e escrita por Rosane Svartman, é exibida na TV Globo de segunda a sábado, a partir das 19h30.

Abel, Vanderson e Sofia em 'Dona de Mim' 1 de 9

Veja os resumos da semana de 28/07 a 02/08:

28 de julho (segunda-feira)

Katinha consegue despistar Samuel ao deixar a sala de Jaques. Leo ajuda Caco, que a elogia. Leo e Marlon se apoiam. Kami decide ser influencer digital, e Marlon se incomoda. Sofia se anima com a festa de 60 anos da Boaz, e Denise conta a Leo que a menina estará com Vanderson no dia da comemoração. Sofia questiona Samuel sobre Katinha e Leo. Vanderson propõe aliança a Tânia. Davi provoca Leo por conta de Samuel e Katinha. Nathan diz a Filipa que ela pode ter um transtorno psiquiátrico. Leo desconfia da gravidez de Katinha. Nina ouve quando Danilo confessa sua paixão por Filipa, e reage. Katinha questiona Samuel sobre a presidência da Boaz.>

29 de julho (terça-feira)

Samuel desconfia da pergunta de Katinha. Filipa percebe o clima entre Nina e Danilo. Yara observa Jussara com Alan. Alan pede permissão a Marlon para se aproximar de Jussara. Jaques avisa a Tânia e Vanderson que todos estão sob vigilância até que ele assuma a presidência da Boaz. Lorena elogia Ryan, e Kami sente ciúmes. Chega o dia da festa da Boaz. Mesmo sofrendo, Samuel reafirma a Leo sua intenção de ficar com Katinha. Vanderson chega para buscar Sofia, e Abel garante à menina que ela voltará para casa. Breno anuncia um problema com as peças do desfile, e Abel afirma que irá resolver.>

30 de julho (quarta-feira)

Abel trabalha em sua máquina de costura, e Breno e Samuel o admiram. Patrícia desabafa com Ricardo sobre a rejeição de Jaques. Manuel pede para acompanhar Yara ao desfile da Boaz. Vanderson destrata Sofia. Rosa e Filipa se surpreendem ao verem Abel costurando. Jaques se prepara para tomar a presidência da Boaz, sem saber do acordo entre Abel e Vanderson. Davi acusa Tânia de sabotagem às peças do desfile. Gisele apoia Ayla. O cantor Lui Lorenzo surge afônico para se apresentar na comemoração, e Filipa tenta resolver a situação. Ayla se desespera ao ver Caco no desfile. Marlon conhece Palmeira. Tem início o show de comemoração dos 60 anos da Boaz.>

31 de julho (quinta-feira)

O show de Lui Lorenzo é um sucesso. Ricardo e Rebeca se estranham. Ayla se desespera ao ver Caco conversando com Gisele. Abel faz um discurso emocionado pelos 60 anos da Boaz, e afirma que Jaques jamais será o presidente da empresa. Ayla se esconde de Caco. Vanderson prende Leo no banheiro e pega Sofia. Jaques manda Danilo seguir Vanderson, que parte de carro com Sofia. Vanderson liga para Abel e exige o dinheiro prometido em troca de Sofia. Abel ameaça prender Jaques, Tânia e Ricardo. Nanda questiona a gravidez de Katinha. Leo consegue se libertar.>

01 de agosto (sexta-feira)

Leo percebe que está presa na casa de Jaques, e se desespera. Jaques, Tânia e Ricardo observam Leo através das câmeras. Abel, Samuel e Rebeca ficam tensos com a comunicação de Vanderson. Filipa vê Abel e Rebeca abraçados. Jaques sabota o carro de Abel, e Ricardo registra. Leo consegue pedir ajuda a Marlon. Padre Paulo liga para Abel e pede para falar sobre Ellen. Sofia sente medo de Vanderson. Marlon liberta Leo, e os dois vão à procura de Sofia. Danilo teme as consequências da sabotagem ao carro de Abel. Abel e Rebeca sofrem um grave acidente.>

02 de agosto (sábado)

Vanderson estranha a falta de notícias de Abel, e Sofia se desespera. Jaques e Tânia ficam sabendo de um grave acidente. Jaques tenta incriminar Vanderson. Leo pede que Kami avise a Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Samuel e Filipa não conseguem falar com Abel. Vanderson liga para Samuel. Jaques se insinua para Filipa. Rosa sonha com Abel. Jaques ameaça Vanderson, que parte deixando Sofia sozinha. Leo e Marlon encontram Sofia. Vanderson se junta a Jaques, Ricardo e Tânia. Sofia questiona Samuel sobre Abel. Vanderson jura vingança contra Jaques.