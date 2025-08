LEMBRA DELE?

Saiba quanto custa hoje um Nokia 1100, o celular 'indestrutível' e mais vendido da história

Lançado há 22 anos, aparelho ainda é bastante lembrado nos dias atuais

Você lembra do Nokia 1100? O modelo foi lançado há 22 anos, em 2003, e ficou eternizado na memória de muita gente. Principalmente pelos seus 'poderes' indestrutíveis e bateria poderosa. Não à toa, ainda é lembrado com bastante carinho, mesmo em uma época de celulares com design fino, telas amplas e ausência de botões físicos.>

Segundo dados do Visual Capitalist, com base em informações do Yahoo Finance e da Omdia, o Nokia 1100 é o celular mais vendido da história, com 250 milhões de unidades comercializadas em apenas seis anos. Ele se destacava por ter um exterior antiderrapante, o que o tornava resistente a quedas, impactos e escorregões. Por isso, ficou conhecido como 'indestrutível'.>